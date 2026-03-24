Aby se pleť znovu nadechla.

Stárnutí pleti je jemná, ale neúprosná hra času. Ztráta jasu, ochabnutí či výraznější linky přicházejí pozvolna, a přesto dokáží proměnit způsob, jakým se ráno vidíme v zrcadle. Moderní kosmetika však nabízí chytré způsoby, jak vrátit pleti její svěžest a znovu probudit její přirozený potenciál. Právě na to sází inovovaná řada Anti-Âge Global – ikonická péče, která letos prošla zásadní vědeckou obnovou.
V jejím středu stojí řebříček tužebníkovitý, rostlina s výjimečnou regenerační schopností. Z jeho semen dokáží vědci pomocí botanicko-biotechnologického procesu získat mimořádně silnou aktivní látku bohatou na polyfenoly. Její antioxidační účinek je o 70 % vyšší než u resveratrolu, což z ní činí pozoruhodného spojence v boji proti viditelným známkám stárnutí.
Účinek této rostlinné síly doplňuje v novém Rozjasňujícím séru s mikroperličkami technologie Pro-Radiance7. Kombinace botanických aktivních látek a 40 000 zlatých mikroperliček podporuje rozjasnění, sjednocení a hladší texturu pleti. Společně působí nejen na vrásky či ztrátu pevnosti, ale také na jas, tón a optické odrážení světla – tedy na parametry, které určují, jak mladě pleť skutečně působí.
Výsledkem je rituál, který je vědecky přesný, ale působí až překvapivě něžně. Textury jsou lehké, smyslové a přizpůsobené všem typům pleti. Den po dni se pleť stává pevnější, pružnější, sjednocenější a zářivější. A co je možná nejdůležitější – působí odpočatě, jako by se konečně mohla znovu nadechnout.