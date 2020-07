“Osmička definuje naši dobročinnou kolekci i v dalších směrech,” říká jedna z návrhářek, Ivana Šafránková. “Vytvořily jsme osm speciálních outfitů, na nichž se vine růžová linka jako symbol propojení s Pink Bubble. Na osmi výjimečných ženách je v prostorách ateliéru Město-moře zachytila fotografka Alžběta Jungrová.”

Jednoduché modely navazují na typickou tvorbu studia TEG, hravé, ostře růžové detaily jim dodávají sportovně elegantní šmrnc. Polovina kolekce bude k prodeji ve více kusech, vybrané modely však zůstanou jako unikátní solitéry.

Svoji tvář s projektem spojila herečka Klára Melíšková, modelka a violoncellistka Terezie Kovalová, vítězka MasterChef 2019 Kristínka Nemčková, foodblogerka Markéta Pavleje, moderátorky Daniela Písařovicová a Ivana Chvátalová, osobní asistentka hollywoodských hvězd Veronika Hladíková a zakladatelka Pink Bubble Martina Šmuková, která je také dlouholetou tváří značky TEG. „Mám z této spolupráce obrovskou radost, Timurky jsou součástí mého života už skoro pětadvacet let. Jejich jednoduchý styl mám moc ráda a to, že kolekce 8x8 pro Pink Bubble vznikla, je prostě nádhera,“ říká Martina. „Děkuji našim krásným múzám a fotografce Alžbětě Jungrové, že do toho s námi šly a projekt podpořily bez nároku na honorář. I studio Město_moře nám své prostory poskytlo zcela zdarma. Jsem vděčná, Pink Bubble má kolem sebe spoustu fajn lidí a jejich přízeň znamená velkou podporu pro naše Bublinky.“





Aby nebylo těch osmiček málo, limitovaná kolekce 8x8 bude na e-shopu Timoure et Group dostupná od 8. 8. 2020. Velikost modelů je většinou univerzální, aby seděla většině žen, které chtějí pomoci dobré věci a zároveň svůj šatník zpestřit výjimečným Timurovským kouskem.

Veškeré produkty Timoure et group jsou navrhovány a vyráběny v Česku, s ohledem na životní prostředí a z látek z Evropské unie. Kromě nákladů na výrobu půjdou všechny získané peníze z prodaných modelů na projekty Pink Bubble.

Nadační fond Pink Bubble, který v roce 2012 založila modelka Martina Šmuková, podporuje mladé lidi v celé České republice, kteří se potýkají s rakovinou. Nabízí jim pomoc v průběhu náročné léčby i s návratem do života, hlavně formou splněných přání, nevšedních zážitků, ozdravných pobytů nebo nezbytných pomůcek. Za osm let fungování rozdělila růžová bublina mezi potřebné téměř 15 milionů korun.

A co nám tváře značky ještě prozradily?

Klára Melíšková: „U Timurek nakupuji už delší dobu, osobně jsem je ale poznala, až když mi vytvářely šaty na vyhlášení Českých lvů. Tehdy mě taky oslovily, jestli bych podpořila kolekci 8x8 pro Pink Bubble. Holky jsou sympatický, Pink Bubble dělá úžasnou práci, takže jsem s radostí souhlasila a hned na místě si pro focení vybrala ty krásný „broučkový“ šaty. Držím palce, aby se po nich jen zaprášilo a pro nadaci se vybralo co nejvíc peněz.”





Ivana Chvátalová: „Můj šatník se z osmdesáti procent skládá z modelů TEG, navíc nás se Sašou a Ivanou pojí dlouholeté přátelství. Nadaci Pink Bubble fandím taky už od jejího vzniku, takže ke spolupráci jsem se nenechala ani chvíli přemlouvat. A jakmile se kolekce 8x8 vyprodá, budu první, kdo podpoří nějaké další hezké pokračování!”





Markéta Pavleje: „Když mi Martina Šmuková zavolala, moc jsem s odpovědí neváhala. Ráda podporuji různé potřebné projekty a TEG 8x8 pro Pink Bubble mezi takové prostě patří. Takže proč ne?! Doufám, že si šaty od Timurek najdou nadšené majitelky a udělají radost hned několikrát.”





Veronika Hladíková: „Do tohoto projektu jsem šla hned z několika důvodů. Abych reprezentovala diverzitu barev pleti v naší společnosti. Taky pracuji ve Stillking films a Pink Bubble podporujeme dlouho. No a taky proto, že moje nejbližší rodina zemřela na rakovinu a mám radost, že nadační fond Pink Bubble pomáhá dětem a mladým lidem s touto nemocí plnit přání.“





Více se dozvíte také na www.pinkbubble.cz a www.timoure.cz