4 kroky ke spokojenosti - Mom-friendly skincare rutina

Již v neděli budeme slavit Den matek, a jak jinak tento svátek oslavit než pořádnou dávkou sebepéče. Být mámou je práce na plný úvazek, plný radostí ale také strastí. Z tohoto důvodu by péče o pleť měla být šitá na míru, aby vyhovovala právě vaší pokožce.

Efektivní péče o pleť spočívá v hloubkovém čištění, dostatečné hydrataci pleti a její ochraně před škodlivými UV paprsky. Absolutní prioritou je odstranění make-upu a kožního mazu, aby byla pleť připravená na další kroky péče. Čistá pleť totiž dokonale vstřebá cenné složky z aplikovaných produktů. Nejlepší způsob, jak z pleti odstranit nečistoty bez zbytečného přesušení pleti, je její čištění pomocí olejů jako je Clinique Take The Day Off™ Cleansing Oil. Ten okamžitě rozpouští odolný make-up i nečistoty a zanechává pleť svěží a hedvábně jemnou.

Dalším krokem v minimalistické, ale účinné rutině péče o pleť je sérum. Každá maminka ocení multifunkční produkt, jehož malé balení v sobě ukrývá velkou sílu. Soothing & Barrier Support Serum od The Ordinary je veganská kosmetika pro všechny typy pleti, která si poradí i se zralou pletí. Zklidňující sérum od kultovní značky The Ordinary účinně zklidňuje podráždění, vyrovnává tón pleti a hydratuje. Kromě toho obnovuje kožní bariéru a snižuje pocit pnutí.

Zajištění správné hydratace zralé pleti je must-have. Proto je velmi důležitý používat krém, který vyživuje, posiluje a pomáhá znovu získat pružnost. Ceramidin™ Skin Barrier Moisturizing Cream od Dr. Jart+ je jedním z nich. Receptura s ceramidovým komplexem je jako stvořená pro suchou pokožku. Navzdory své specifické hutné textuře se během několika sekund dokonale vsákne do pokožky a dlouho o ní pečuje.

Efektivní rutina péče o pleť – a to nejen pro zralou pleť – vždy zahrnuje UV ochranný krém. A to zvláště pro ty, kteří tráví hodně času venku, což v případě maminek malých dětí je v období jara a léta každodenní záležitostí. Skvěle poslouží například Darphin Soleil Plaisir Face SPF50 s vysokou ochranou SPF 50+. Tento krém nejen účinně chrání pokožku, ale také ji intenzivně hydratuje. Složení krému je obohaceno o kyselinu hyaluronovou, kokosový olej a vitamín E. Krásně splyne s pokožkou a dodává jí příjemný a zdravý vzhled, aniž by zanechával lepivý pocit.

Den matek může být perfektní záminkou k tomu, abyste se obrátili sami k sobě a postarali se o své zdraví a péči. Proč si tedy nenechat poradit? Prvotřídní kosmetika, a nejnovější technologie jdou ruku v ruce! Pro skincare rutinu na míru za pomoci inteligentního nástroje pro diagnostiku pleti najdete na Notinu. Pomůže vám v pár jednoduchých krocích seskládat ranní a noční rutinu na míru potřebám vaší pleti. Odpovězte na několik otázek, vyfoťte selfie a voilá, vaše nová rutina je tu!