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100BON: Když se přirozená jednoduchost stává luxusem

Komerční sdělení   14:00

Když se přirozená jednoduchost stává luxusem | foto: Archiv: 100BON

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Vůně nemusí být otázkou statusu ani pomíjivých trendů. Francouzská značka 100BON sází na přírodní ingredience, emoce a autenticitu. Protože opravdový luxus může být překvapivě jednoduchý.

Ve světě, který nás neustále přesvědčuje, že potřebujeme víc, přichází 100BON s opačnou myšlenkou. Zpomalit, vrátit se k podstatě a obklopovat se věcmi, které mají skutečný smysl. Také vůně totiž může být víc než jen krásným doplňkem. Může působit na naše smysly, náladu i emoce a zároveň respektovat svět kolem nás.

Vůně inspirované přírodou

Když se přirozená jednoduchost stává luxusem

Základem filozofie 100BON jsou botanické ingredience – syrové, živé a plné charakteru. Vůně obsahují alespoň 90 % složek přírodního původu a vznikají ve spolupráci s uznávanými parfuméry a producenty přírodních surovin. Místo diktátu trendů stojí v centru pozornosti emoce, kreativita a samotná příroda.

Esence jsou chráněny před světlem v charakteristických jantarových flakonech připomínajících tradiční lékárenské lahvičky. Minimalistický vzhled tak není samoúčelný, ale dokonale vystihuje přístup celé značky: nic zbytečného, jen to podstatné.

Niche parfumerie dostupná každému

Když se přirozená jednoduchost stává luxusem

100BON zároveň boří představu, že niche vůně musejí být výsadou několika vyvolených. Třicetimililitrové flakony jsou dostupné již od přibližně 600 Kč, takže objevování originálních parfémových kompozic nemusí být nedostupným luxusem.

Portfolio nabízí různé intenzity od parfémových extraktů přes intenzivní parfémované vody a klasické EDP až po lehčí EDT. Jednotný vizuální koncept nechává vyniknout především tomu nejdůležitějšímu – jednotlivým vůním a jejich botanickému světu.

Dobré pro tělo, mysl i přírodu

Když se přirozená jednoduchost stává luxusem

Za jednoduchostí se skrývá také odpovědnější přístup. Značka staví na čistém složení, přírodních ingrediencích a esenciálních olejích a myslí i na dopad svého fungování na planetu. Součástí její filozofie jsou znovu plnitelné flakony, udržitelné získávání surovin, spolupráce s odpovědnými producenty i snaha o ekologičtější výrobu.

100BON neusiluje o okázalost ani status. Připomíná, že luxusem může být čas, který nemusíme uspěchat. Pocit skutečné pohody namísto umělosti. Věci vytvořené s respektem k člověku i přírodě. A především autenticita.

Protože přirozená jednoduchost je luxus.

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100BON: Když se přirozená jednoduchost stává luxusem

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Když se přirozená jednoduchost stává luxusem

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