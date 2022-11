Nevšedně a reprezentativně pojatá kniha o dnes již legendární aerodynamické krásce z Kopřivnice se do jisté míry zcela vymyká obvyklému provedení obdobných publikací z oblasti motoristické literatury. Na 384 stranách Vám totiž svůj životní příběh převypráví přímo samotná hlavní postava, ikonická Šestsettrojka v hlavní roli, co by krásná ženská. Ženská, která ve svém mládí byla snem a objektem nesplnitelné touhy většiny marně toužících motoristů. Dnes dáma, která i po více jak šedesáti letech od svého narození vyvolává obdiv a zájem doma i v zahraničí. A možná i silnější než za mlada.

Poutavý příběh této automobilové divy Vám odkryje všechny její zásadní životní momenty. Od souvislostí předcházejících jejímu narození, prvních dětských krůčků, přes mladistvá léta plná tuzemských i zahraničních ovací dospívající krásky, sportovních úspěchů, služební dospělost, příchod neúprosného technického zastarávání a staří. To vše v historických a společenských souvislostech. Ty jsou pak citlivě na několika místech doplněny o autorské vstupy v podobě vzpomínek pamětníků a jejich potomků.

