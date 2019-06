„Odjakživa sleduju, jak lidi mluví, a před časem jsem si nejbizarnější výrazy začala zapisovat,“ vzpomíná. Založila účet na Instagramu – zprvu prý hlavně pro kamarády – a „pekelná“ česká slova i fráze na něm začala doplňovat vtipnými ilustračními fotkami. Koncept měl úspěch, sledující rychle přibývali a přibývají pořád.

Výrazy, co sklidily nejvíc lajků Prosečko Někdo září, někdo v září Poměr cena výkon Výletujeme Digitální nomád Střelečák Sezóna zahájena Pátešek Velebnosti jdu blejt Potěš koště

Instagramová hra se slovy

Slova z pekla jsou podle ní hodně interaktivní, fanoušci živě diskutují, posílají svoje oblíbené výrazy nebo vtipné nápisy, na které narazili. „Je to taková hra se slovy,“ popisuje. „Občas mi lidi v diskuzích vyčítají, že někoho odsuzuju. To beru jako nedorozumění. Mě pekelné výrazy fascinují, ale beru je s nadhledem. Nechci být negativní. Od začátku je sbírám a sdílím pro pobavení sebe i ostatních.“

Výletujeme, písnem si, psavec nebo brsalát. To všechno jsou podle ní slova, která v jazyce mají svou funkci a dodávají mu na humoru. Jsou bizarní, ale žádné není „špatné“. „Sama je taky často používám. Třeba ‚piviště’ se hodně ujalo i mezi kamarády. Hodně ráda mám i ‚madla lásky’ nebo frázi ‚hoďte mi to do mejlíku’,“ vypočítává Alex.

Z instagramerky knižní autorkou

„Oslovil mě tým nakladatelství Pointa a mně se nápad připravit knihu zalíbil,“ vysvětluje Alex, která teď na vznik knihy vybírá v rámci crowdfundingového předprodeje. Mezi odměnami si zájemci můžou vybrat stylový merch, poukázku na „sníďoběd“, ale třeba i možnost přispět vlastním slovem do knížky.

„Když uspějeme, bude to samozřejmě teprve začátek. Pak nás s kolegy čeká několik měsíců usilovné práce,“ říká debutující autorka. Kniha podle ní bude oproti Instagramu více ucelená: „Bude rozdělená do tematických kapitol a každá kapitola bude mít takový napůl vtipný, napůl jazykovědný úvod. Odbornou předmluvu napíše lingvista Viktor Elšík, jeho přednášky na Filozofické fakultě UK mě hodně formovaly.“

V předprodeji je kniha do konce června, čtenáři ji můžou podpořit příspěvkem od 99 korun. Pokud by se peníze nevybraly, dostanou je knižní mecenáši zpět.