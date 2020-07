V lese je nalezena mrtvá žena s výrazně zjizvenou tváří. Identifikace by měla být snadná, ale žena nikomu nechybí a v seznamech pohřešovaných nikdo podobný nefiguruje.

Po čtyřech dnech je kriminální inspektorka Louise Ricková – nově vedoucí Zvláštní pátrací služby – pořád na začátku. Po zveřejnění fotky mrtvé ženy získá první stopu. Jistá starší dáma se domnívá, že by se mohlo jednat o Lisemette, chovanku ústavu pro duševně choré.

Louise se neprodleně vydá do zrušeného ústavu, aby prověřila složky bývalých pacientů, ale čeká ji nepříjemné překvapení. Podle dochované dokumentace je Lisemette už dávno mrtvá. Ukáže se, že nitky minulosti sahají až do přítomnosti a zřejmě souvisejí s řadou vražd a znásilnění, k nimž v okolí došlo v uplynulých desetiletích. Během vyšetřování se Louise vrací do míst, kde přišla o největší lásku v životě. Nejraději by zapomněla, že tady kdy žila, ale teď musí vyslýchat bývalé sousedy a přátele a čelit vlastní minulosti. Les, který Louise dobře zná z mládí, skrývá nečekaná tajemství. Podaří se jí všechna včas odhalit?

O autorce:

Novinářka Sara Blædel (nar. 1964) debutovala v roce 2004 románem Grønt støv (Zelený prach), prvním dílem série o vyšetřovatelce Louise Rickové a novinářce Camille Lindové. Za knihy z této série celkem čtyřikrát získala ocenění Martha prisen – Nejoblíbenější spisovatel dánských čtenářů. Pro zajímavost – českým čtenářům dobře známý Jussi Adler-Olsen – obdržel tuto cenu pouze třikrát. Je také držitelkou nejprestižnějšího dánského literárního ocenění Golden Laurel. Jen v pětimilionovém Dánsku, kde je Blædel označována jako „královna krimi“, se zatím prodalo přes 3 miliony jejích knih. Velkého úspěchu dosáhla i v zahraničí – celkem je vydávána ve 38 zemích.