Pekařský pomocník Charlie Gordon je mentálně retardovaný, což nutně neznamená, že by si jako kdokoli jiný nechtěl v životě polepšit. A protože vyniká úžasnou motivací k učení, vybere si ho věda jako první lidskou bytost, jejíž inteligence se zvýší operativně. V laboratorním prostředí dostane mladík za úkol psát si deník a také společnici: myš Algernon, která mu bude při pokusech kontrolním vzorkem a sparingpartnerkou. Experiment se vydaří. Charlie nejenže v pekárně vymýšlí zlepšováky a odhaluje zloděje, ale dokonce předčí i strůjce svého pronikavého intelektu. Vysoká inteligence však zároveň obnáší větší pochyby a osamění. Co si teď geniální robinson ducha počne? To byl jen hříčkou v rukou behaviorálních psychologů, kteří ho zneužili jako krysu pro ověření hypotézy?

