Do Halleholmu, idylického pobřežního maloměsta nedaleko Stockholmského souostroví, dorazil podzim. Život Lovisy Lindegrenové se po událostech knihy Pekárna s vůní skořice konečně ustálil. Se svou Pekárnou má velké plány a slibně se vyvíjí i její vztah s Axelem. Když však do jejich životů zasáhne nemoc, klid a pohoda jsou ty tam. Lovisu totiž přese všechno dobré, co v posledních měsících zažila, nepřestávají pronásledovat vzpomínky na sestru Cecílii, která podlehla rakovině. Jak se vypořádá s tím, že by další blízký člověk měl podobně trpět? Dokáže být svým milovaným oporou? Navíc se zdá, že nejde o jedinou krizi, která má město s blížícím se sněhem postihnout. Podaří se Algotovi, nejoblíbenějšímu halleholmskému důchodci, zdárně najít rodinu na druhé straně zeměkoule? Jak si má Lovisa vysvětlit záhadné chování své nejlepší přítelkyně Rebeccy? A dokáže se konečně vyrovnat se ztrátou Cecílie a napravit vztah s Axelem?

Pekárna plná života je pokračováním vřelého rodinného příběhu, odvíjejícího se v kulisách malebného městečka Halleholm, v němž se tradice a staré křivdy setkávají s moderní romancí a intrikami – to vše nad čerstvými skořicovými šneky a šálkem horké čokolády.