Ohrožený kruh zamířil do knihkupectví

Desetiletý Dominik si nepřítomnost tatínka a přítomnost příbuzných, kteří neustále narušují domácnost poznamenanou rodinnou tragédií, snaží vysvětlit po svém. Miluje čísla, která mu dávají jasné odpovědi. Svět kolem sebe tak vnímá jako slovní úlohy, do nichž promítá to, co se u nich doma právě děje. Chlapcův racionální pohled kontrastuje s vnímáním jeho mladší sestry. Ema si oblíbila pohádku o ztracené rukavici, kterou jí tatínek nestačil dovyprávět.
Sourozenci v románu Ohrožený kruh svým způsobem utíkají od otázek, s nimiž každý den usíná jejich máma: Proč se to stalo právě nám? Dalo se smrti nějak zabránit? A jak teď zaplníme prázdné místo v rodině?
Autor úmrtí blízké osoby popisuje citlivě a autenticky. Navzdory vážnému tématu však jeho román přesahuje tragickou rovinu střídáním dvou různých pohledů. Zatímco kapitoly věnované matce líčí nepříjemný zásah do denní rutiny a obavy z dalších dní, kdy nic nebude jako dříve, části, které jsou psány z pohledu Dominika, do příběhu vnášejí dětský nadhled nezatížený realitou a snahu hledat odpovědi tam, kde už dospělí vidí jenom starosti a komplikace.
Kniha o náhlé smrti zachycuje především život, který se nezastavil a pokračuje dál. Rodina se den po dni posouvá jako želva, která má v románu symbolický význam. I když je na první pohled pomalá, bájný Achilles ji v proslulé neřešitelné úloze nikdy nedožene. Záleží ovšem na úhlu pohledu. A taky na tom, jak moc složitě jsme ochotní o zdánlivě zřejmých věcech přemýšlet.
Ohrožený kruh je román o situaci, která nemá jasné řešení. Neexistuje návod, jak ji správně zvládnout. Každá z postav si hledá vlastní způsob, jak fungovat dál. Ať už je to skrze čísla, rukavici plnou zvířátek, víru a ezoteriku, nebo filozofii, jedno je jisté: Tatínek se domů už nikdy nevrátí. To ale neznamená, že se domů nikdy nevrátí láska a smích.
Adam Chromý vážný příběh místy odlehčuje tragikomickými situacemi vycházejícími především z jednání vedlejších postav, jejichž přehnaný soucit je ve výsledku nežádoucí. Tím spíš, když za ním skrývají vlastní problémy, které se ovšem ve srovnání se skutečnou tragédií jeví jako bezvýznamné.
Osudové téma autor zdůrazňuje hravými odkazy na Star Wars nebo Pána prstenů a dokazuje tak, že každý život se nakonec promění ve střípky vzpomínek, které si druzí můžou poskládat po svém.
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