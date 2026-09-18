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Nová detektivka se špetkou humoru. Přidejte se k vyšetřování

Komerční sdělení   14:00

Nová detektivka se špetkou humoru. Přidejte se k vyšetřování. | foto: Archiv: Dobre knihy

Komerční sdělení

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Oldřich Suchý je nejen moderátorem a podcasterem, ale také milovníkem knih. Můžete ho vidět na instagramu Dobrých knih nebo slyšet na Českém rozhlasu Dvojka, kde každé pondělí mluví o knižních novinkách. Na svém kontě má už dvě povídkové sbírky a nyní přichází s hravou detektivkou Případ Y. V rozhovoru prozradil, proč se po letech vrátil k dětskému snu stát se spisovatelem, jak ho při psaní inspiroval jeho prastrýc a kde ho můžeme v blízké době potkat.

V rámci své práce hodně mluvíte o knihách, ať už v podcastu, na instagramu Dobrých knih nebo Českém rozhlasu Dvojka. Jak jste se sám dostal k psaní? Měl jste vždy ambici stát se spisovatelem, anebo to vyplynulo postupně?

Nevím, kde se to vzalo, ale psát jsem chtěl od útlého dětství. Asi v tom byla láska k příběhům a už mi nestačilo jen přijímat cizí. Ambice jsem měl velké hlavně v pubertě. Vydat knihu byl můj největší sen. Když jsem se ale nakonec stal knihkupcem, práce mne pohltila natolik, že jsem postupně tuto touhu opustil. Dlouhé roky jsem myslel, že definitivně. Ovšem současné dění ukazuje, že opravdu nemáme říkat ono pověstné nikdy.

Na svém kontě máte už dvě povídkové sbírky. První sbírka Legendy je plná tajemna a fantastiky. V Temných variacích jste vzdal poctu mistrům hororu a nyní přicházíte s hravou detektivkou. To je docela změna. Co vás vedlo k tomu napsat zrovna detektivní román?

Jsem velikým milovníkem detektivky. Klasické britské. Propadl jsem jejímu kouzlu v dospívání, a jak už to u mě bývá, začal jsem se zajímat o celý tento žánr, o jeho dějiny, o osobnosti, které jsou s ním spojené. Cestičky vedly od Doyla ke Christie, od ní k Sayersové a Marshové, do zámoří k Ellery Queenovi a kontrastně do Francie za Maigretem. Na vydaných knihách je vidět, že píšu to, co sám rád čtu. Proto bylo patrně jen otázkou času, kdy si zkusím i detektivku.

Vaše kniha je inspirována Janem Novohradským a jeho zážitky. Jedná se o reálnou postavu?

Samozřejmě. Byl to můj prastrýc, historik umění, o dost starší bratr mé babičky. Zažil jsem ho jen při pár návštěvách v jeho pražském bytě a nic moc si nepamatuji. Nevím, jaký byl. Pokusil jsem se však jeho postavu vystihnout na základě zápisků, které po sobě zanechal. Z toho soudím, že to byl člověk jako já, milovník klidu a ticha, poklidného bádání. Ovšem život mu na čas přisoudil docela jinou roli, když se zapletl se zločinem. Nebo přesněji: když se připletl ke zločinu. Od té chvíle se stal asistentem podivínského vyšetřovatele. Kniha Případ Y mapuje právě kus tohoto jejich společného působení.

Mít prastrýce, který vyšetřuje vraždy, se jen tak někomu nepoštěstí. Pamatujete si z dětství na nějakou historku, která se o něm u vás vyprávěla na rodinných sešlostech?

Byl jsem opravdu malý kluk, když zemřel. Babička ho chovala ve velké úctě a to je jediné, co si pamatuji. Jeho jméno vyslovovala s až nábožnou úctou. O jeho krátké, ale velmi úspěšné detektivní kariéře jsem se dozvěděl teprve jako dospělý, kdy už se nebylo koho ptát. Roky této prastrýcovy činnosti totiž spadají ještě před druhou světovou válku. Po ní se všechno změnilo.

Proč právě název Případ Y? Sehrává nějakou roli v příběhu?

Na to si musí čtenáři přijít sami. To bych opravdu nerad prozrazoval. Nicméně naznačím, že i když je v knize dost pátrání po různých vrazích, ta největší záhada je někdo docela jiný. Někdo, kdo si určil, jak bude lidmi vnímán. Nemůžeme mít ale jistotu, jestli to, jak se staví, odpovídá skutečnosti, nebo jestli si pro sebe nevymyslel roli, kterou chce hrát. Pro mne samotného to bylo velmi provokativní.

Případ Y se prezentuje jako hravá detektivka. Znamená to, že jde spíše o klasickou detektivku ve stylu Agathy Christie? Čím byste čtenáře na knihu nalákal?

Obávám se, že v propagaci svých knih jsem dost neohrabaný. Se vší skromností píšu, že jde opravdu o klasickou detektivku typu kdo, jak a proč to udělal. Vázán texty svého prastrýce jsem ani jinak postupovat nemohl. Stopy k pachatelům nejsou tajeny, stačí je jen pochytat jako ryby v rybníce. Protože se děj knihy odehrává ve třicátých letech dvacátého století, nechybí jistá elegance a závan starých dobrých časů. Hravá je kniha v tom, že čtenáři samozřejmě mohou pátrat spolu s Janem Novohradským, trochu si potrápit šedé buňky, jak by řekl Hercule Poirot.

Kromě Případu Y vychází také antologie Než dohoří poslední svíce, do které jste přispěl povídkou. Sbírka je netradiční tím, že se jedná o knižní adventní kalendář. Každý den jedna povídka od českého autora či autorské dvojice. Na tomto projektu jste se podílel s dalšími 25 českými autory a autorkami. Jak se vám povídka psala? Měl jste už možnost nahlédnout do celé knihy, nebo bude i pro vás překvapením?

Povídka se mi psala báječně. Odehrává se 22. prosince a právě v ten den, jen v roce 2025, jsem ji také napsal. Má velmi blízko k mým Temným variacím. Protože jsem společně s Lucií Švorcovou a Martinem Štefkem stál u zrodu této výjimečné knihy, měl jsem možnost podílet se na výběru autorek a autorů a také jsem mohl jejich práce číst, hned jak nám je dodali. Neprozradím nic, ale musím říct, že se mají čtenáři opravdu na co těšit. Mnozí autoři se nám tu představí na docela jiném poli, než jsme zvyklí. A velice se těším, až si jejich skvělé povídky přečtu znovu, pěkně z papíru, jak to mám nejraději.

Bude možnost vás zastihnout na nějaké akci u příležitosti vydání knihy a nechat si ji podepsat? Plánujete knihu pokřtít?

První příležitost bude 19. září na Festivalu Dobrých knih. Tam proběhne i křest Případu Y. A aby toho nebylo málo, zároveň budeme křtít zmíněný adventní kalendář, takže to bude neuvěřitelný den. Zároveň se chystám na veletrh do Havlíčkova Brodu, kde Případ Y představím, a pak na Knihu Brno, kde se vedle této knihy setkáme opět s autory knihy Než dohoří poslední svíce. Kdo ze čtenářů si to nechce nechat ujít, může si pořídit vstupenku na festival na stránce lafabrika.cz.

Máte už v hlavě nějaké další knižní plány? Setkáme se ještě s Janem Novohradským, nebo se chcete vydat jiným směrem?

Ještě jsem trochu u Jana Novohradského, ale nevím, jestli se budu hned vrhat do stejné práce. Byla náročná. Nyní mám v hlavě nápad na jinou knihu, také detektivní, ale ze současnosti. Výhoda je, že tady už bych se nemusel řídit tím, co se stalo, co někdo zaznamenal, zároveň je to však slabina, že si ty detektivní zákruty musím vymyslet a nejsem si jistý, jestli je logika moje parketa. Takže uvidíme. Zároveň se mi ale velmi pomalu rodí v hlavě docela jiná kniha, kterou bych mohl popsat jako horory všedních dní. Když se mi sejde dost příběhů, mohla by vzniknout taková sbírka. A pak jsou tady další Legendy, nad nimiž váhám, jestli je vůbec vydávat. Nyní se ale vše točí kolem Případu Y a já s netrpělivostí očekávám, co na něj čtenáři řeknou. První reakce jsou více než hezké.

Knihu Případ Y a Než dohoří poslední svíce zakoupíte se slevou 20 % na stránkách www.dobre-knihy.cz. Odkaz na knihu s podpisem autora: ZDE

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