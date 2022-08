Horor

Glen Krisch: Muzeum snů

Právě otevírá nové, jedinečné muzeum. Takové místo jste ještě nikdy nenavštívili.

Tohle je LUCIDITA!

Zhmotňují se před vámi sny, ano, třeba zrovna ty vaše. Můžete se na ně dívat, můžete si je prohlížet, a to vše s celou vaší rodinou! Podobný zážitek jste si z jiného místa neodnesli.

A že se bojíte vstoupit do Křídla nočních můr? Ale no tak… Tady se nemusíte bát ničeho. Všechno je bezpečné. Naprosto bezpečné…

Thriller

Martin Štefko: Farma zrůd - NOVINKA

Po knize Mrtvé ženy Martin Štefko konečně přichází s pokračováním. Detektivové Hank Giorgio a Larisa Kramer se vrací ve chvíli, kdy první kniha končila. Larisina milenka Sugar je posmrti – zavražděná. Je to jen náhoda, anebo se případ ukáže osobním? Zdá se, že detektivové se musí s osobními případy vypořádávat až nečekaně často. Jenže tentokrát je to ještě spletitější, než by se na první pohled zdálo. Minulost se vrací a chystá se znovu udeřit.

Fantasy

Tereza Kadečková: O dracích a Sedmi

V roce 2020 se Tereza Kadečková uvedla knihou O dracích a lidech, v níž prezentovala velmi specifický pohled na draky. A do světa draků se vrací s úplně novým příběhem. Nečekejte přímé navázání na knihu O dracích a lidech. O dracích a Sedmi je naprosto nový příběh. Překvapí i žánrovým zařazením. Tentokrát se vám představuje příběh z ranku sci-fi, který má kyberpunkové kořeny. Ano, pořád se jedná o stejný svět, a přitom je příběh úplně jiný. A proto není znalost knihy O dracích a lidech pro četbu nutná. Zkusíte i vy Rudý Zázrak?

