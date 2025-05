Naskočte do rakety směr zábava!

Spisovatelé Michaela Merglová a Martin Paytok jsou ve vodách žánrové literatury známými jmény. Zatímco Merglovou si díky trilogii Píseň oceli, Píseň severu a Píseň války oblíbili především fanoušci klasické fantasy, Paytok ve svých knihách častěji nabízí prvky hororu smíchané s detektivní zápletkou. Nyní spojili síly, aby napsali novou military sci-fi plnou akčních scén, nadupaných hlášek a plyšových zajíčků. Planetární rachot, první díl nové explozivní série Vesmírní borci, právě začíná.

Celé to začalo jako experiment, který měl prověřit sílu vztahu obou autorů před plánovanou svatbou. „Jak lépe zjistit, jestli spolu vydržíte v dobrém i ve zlém, než se vrhnout do společného projektu, v němž si dříve či později zákonitě musíte vjet do vlasů?“ směje se Paytok. Kompromisy byly nutné a to od samotného počátku. Ačkoli totiž oba autoři píší žánrovou literaturu, do vesmíru se ve své nové knize vydávají poprvé. „Když jsme zvažovali, co společně psát, nechtěli jsme, aby byl jeden z nás ve výhodě,“ vysvětluje Merglová. „Proto jsme se nakonec rozhodli pro sci-fi. Oba jsme fanoušci science fiction a napsali jsme v minulosti povídky, jejichž světy se nám povedlo organicky sloučit. Každý z nás tak přinesl do projektu vlastní perspektivu.“

Z nápadu na knihu se nakonec vyvinula série, která začíná na vesmírné lodi IFSS Mythos, nejpokročilejším plavidle ve službách Interstelární federace. Ta se původně měla postarat o rutinní přepravu vězňů, jenže když zachytí nouzový signál z pusté planety, nemá jinou možnost než na něj odpovědět. Posádka však brzy zjistí, že planeta není ani zdaleka tak mrtvá, jak si mysleli, a že ve výzkumné stanici se děly věci, které měly raději zůstat zapomenuty.

„Pokud máte rádi filmy jako Hvězdná pěchota a Vetřelci, seriál Firefly či videohru Dead Space, budete ve vesmíru Planetárního rachotu jako doma,“ říká Paytok. A vydržel jejich vztah nakonec společnou tvorbu? „Od prosince mám dvě příjmení,“ usmívá se Merglová. „Společné psaní se ukázalo jako perfektní vztahová prověrka.“

Anotace:

Měla to být rutinní přeprava vězňů. Když ovšem posádka IFSS Mythos, nejpokročilejšího vesmírného plavidla ve službách armády Interstelární federace, zachytí nouzový signál z pusté planety, nemá jinou možnost než na něj odpovědět.

Migo je mrtvý, nehostinný svět, tedy ideální místo pro utajenou výzkumnou stanici. Výsadek složený ze zjizveného veterána Knuta Björgenssona, desátníka Li-Honga, medičky Liv Montoyové a dalších záhy zjišťuje, že základna Světluška zeje prázdnotou. Kam se její personál poděl, ale radši zjišťovat neměli. Na to, co se skrývá v jejích útrobách, je totiž nemohl připravit ani tvrdý výcvik, ani roky strávené na bojištích po celé galaxii.

Na oběžné dráze mezitím vyvstává jiný problém: z vazby unikli Jocelyn Lancaumeová a Jerzy Satanski, příslušníci zvláštních jednotek odsouzení za vraždu velícího důstojníka. Pochopitelně v ten nejhorší čas – zrovna když se před Mythosem vynoří z warpu neznámá loď…

Kniha i s podpisem obou autorů je k dostání na www.dobre-knihy.cz