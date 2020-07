Za podezřelým případem smrtelného předávkování se skrývá něco zlověstného.

San Francisco mělo pro Jessie znamenat nový začátek – příležitost zbavit se břemene trpké minulosti v Los Angeles. Realita však vypadá jinak: je přetížená, špatně placená a pracuje v zanedbané pitevně. Navíc jediné bydlení, které sehnala, je ve stísněném vagonu odstavené lanové tramvaje, předělaném na obydlí ve městě věčně utopeném v mlze. A když po pitvě ženy, která na první pohled zemřela na předávkování drogami, postupně vyjde najevo, že extrémně velká dávka heroinu v krvi měla zamaskovat vraždu, je to pro ni začátek další noční můry.

Jakmile se pokusí věnovat případu důkladněji, setká se s nelibostí nadřízeného a z jeho reakce vycítí, že si přeje, aby celou záležitost rychle uzavřela. Je však rozhodnutá dopátrat se pravdy, a poté, co na jejím pitevním stole přistanou další mrtví, kteří by mohli s případem nějak souviset, už není cesty zpět.

Vzdor dobře míněným radám kolegů i maskovaným výhrůžkám shora nepřestává svůj případ rozplétat a stopy ji k jejímu překvapení vedou tam, kde by je nejméně čekala – do vlastních řad... a také do neznámých vod virtuální měny a nových technologických firem, které v rychle se měnícím San Francisku rostou jako houby po dešti.

Autopsie znamená doslova „na vlastní oči“ a Jessie Tesková nehodlá přestat, dokud vlastníma očima nespatří pravdu – i za cenu rizika, že by mohla skončit na pitevním stole ona sama.

O autorovech: Dr. Judy Melineková vystudovala Harvard a Kalifornskou univerzitu v Los Angeles a devět let pracovala jako soudní lékařka v San Francisku. Dnes je soudní patoložkou v Oaklandu a kromě toho vede poradenskou a vzdělávací firmu PathologyExpert.

Thomas J. Mitchell , spisovatel a manžel Judy Melinekové, vystudoval angličtinu na Harvardu a poté pracoval ve filmovém průmyslu, dokud se nestal „otcem v domácnosti“ a nezačal se na plný úvazek věnovat péči o jejich tři děti.

Společně napsali vzpomínkovou knihu Mrtví na stole: Dva roky, 262 nebožtíků a zrození soudního lékaře, kterou roku 2014 vydalo nakladatelství Scribner a která se propracovala až do žebříčku bestsellerů deníku New York Times. Společně napsali i thrillery s hlavní hrdinkou Jessie Teskovou První řez (Metafora 2020) a Příčný řez (vyjde 2021).