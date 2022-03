Román Půlnoční knihovna (česky Dobrovský – edice Fobos, 2022) se v zahraničí stal hitem téměř okamžitě po svém vydání. Jeho úspěch byl korunován vítězstvím v anketě Goodreads Choice Award 2020, kde získal ocenění v kategorii fikce. Je tedy nasnadě, že audio verze na sebe nenechala dlouho čekat a vychází ve vydavatelství OneHotBook. Audiokniha v režii Jitky Škápíkové a interpretaci Petry Špalkové zaujme všechny milovníky nevšedních a dobře vyprávěných příběhů.

Spisovatel Matt Haig, známý svými romány Vězeň času či Chlapec, kterému říkají Vánoce, napsal další vynikající příběh. Půlnoční knihovna dokáže pobavit i přinutit k zamyšlení a po poslední větě budete zaručeně chtít slyšet ještě víc...

Každý z nás už někdy přemýšlel nad tím, jestli ve svém životě nemohl udělat něco jinak a kam by ho takové rozhodnutí posléze nasměrovalo. Nora Seedová takovou možnost dostane, když se ocitne v tajemné Půlnoční knihovně – ale ruku na srdce, měnit by s ní chtěl asi jen málokdo. Aby se tam totiž dostala, musela se ocitnout na prahu života a smrti, a to v jejím případě vlastním přičiněním. Nořina dosavadní existence byla plná zoufalství a výčitek a jednoho dne ji pocit, že všechny zklamala a nikdo ji nepotřebuje, dovedl až k pokusu o sebevraždu. Nyní to však vypadá, že dostala druhou šanci, respektive takřka nekonečné množství druhých šancí. Půlnoční knihovna tápající ženě umožní odčinit hříchy její minulosti a vyzkoušet si nejrůznější alternativní životní role – stát se starostlivou manželkou, slavnou zpěvačkou, uznávanou filozofkou, úspěšnou sportovkyní nebo milující matkou. Záleží už jen na ní, jestli mezi tolika životními cestami dokáže najít takovou, která by ji dovedla ke štěstí…

Audioverzi románu Půlnoční knihovna, do češtiny přeloženého Terezou Rotterovou, režírovala Jitka Škápíková a načetla herečka Petra Špalková. Ta svým klidným hlasem a skvělým přednesem nechává posluchače blaženě proplouvat poutavým příběhem. Společně s hlavní hrdinkou skáče z jednoho života do druhého, aby nakonec došla k prozření a tomu pravému životu. Vyprávění převážně doplňují příjemné a něžné tóny klavíru, které dokreslují prostředí tajemné knihovny mezi nebem a zemí.

Audiokniha v celkové délce 10 hodin 43 minut vychází jako mp3 ke stažení prostřednictvím digitálních distribucí (za 379 Kč) i jako CD mp3 (za 389 Kč). Pouze na portálu Audiolibrix si však členové předplatitelského klubu mohou tento titul zakoupit jen za 199 Kč.

UKÁZKU Z AUDIOKNIHY si můžete poslechnout >> ZDE