Známý český spisovatel, publicista a cestovatel napsal víc než jen strhující cestopis. Je to zároveň pronikavá generační výpověď i zpráva o stavu planety a civilizace. Autor si nehraje na hrdinu ani na opravdu velkého cestovatele, a tak jeho schopnost opustit pohodlí domova a vydat se na milost a nemilost drsné přírodě může být skvělou inspirací pro každého.

Často až humorné nebo naopak dramatické příhody střídají zásadní myšlenky nebo postřehy. A protože častým průvodcem Martina Vopěnky na cestách je guru všech dobrodruhů Jaroslav Pavlíček, jeden z nejdrsnějších mužů současnosti, mají se čtenáři opravdu na co těšit. 30 cest je zavede do Rumunska, Chile, Argentiny, Kyrgyzstánu, Nepálu, Filipín, Antarktidy…, ale také do Malých kasáren v Liberci v roce 1986, protože tu pakárnu si autor prostě nemohl nechat ujít.

„Je to příběh mých cest, ale také mého života. A můj život je zase příběhem téhle země a téhle doby. Doby, kdy jsem nejprve cestovat nemohl a ve svobodě viděl univerzální řešení, ale pak rychle pochopil, že svět se topí v krizích, o nichž jsem předtím neměl ponětí.



Je to také příběh cest za obzor – z myšlenkových stereotypů, pohodlnosti a civilizačních návyků.

Je to také příběh, který mne samotného překvapil. Překvapilo mne, kolik jsem toho už v životě prožil a jak mne moje cesty obohatily. Zdá se, že je o čem vyprávět.“