náhledy
Je tady čas prázdnin a dovolených, který nám umožní konečně přečíst tu hromadu knížek, na které si brousíme zuby. Pokud ještě nemáte plán, jaké čtení si přibalit do kufru, zde jsou naše redakční tipy.
Autor: Profimedia.cz
Osamělá sedmdesátnice Sybil van Antwerp má za sebou nelehký rodinný život i mimořádnou právnickou kariéru. Odjakživa používala dopisy k tomu, aby lépe porozuměla světu a svému místu v něm. Inteligentní, tvrdá, pedantská a emočně zraněná Sybil v pravidelně vedené korespondenci s rodinou, přáteli, oblíbenými spisovateli i úplnými cizinci nepřímo odhaluje střípky ze své profesní minulosti, složité rodinné problémy, strach z nemohoucnosti ve stáří a nutkavou potřebu vědět, kdo jsme a kam patříme.
Autor: Jota.cz
Když se v Bostonu znovu objeví dávný nepřítel, Lea Nachtnebelová a agent FBI Liam Richter se pouštějí do smrtícího závodu a snaží se zastavit novou vlnu brutálních vražd. Jejich spolupráce však není vůbec jednoduchá. Lea, mstitelka, která bojuje ohněm proti ohni, si přímo libuje v porušování pravidel. A povinností vázaný Liam ví, že je stejně nebezpečná jako zločinci, které spolu pronásledují. Přesto se snaží jí věřit. S. T. Ashmanová: Vraždíme vrahy
Autor: Jota.cz
Dokážete poznat, kdy jste opravdu unavení, hladoví nebo ve stresu? A slyšíte, co vám vaše tělo říká, dřív než začne křičet? Díky knize Caroline Williamsové Zapomenutý smysl poznejte interocepci – vědu o moudrosti těla, kterému jsme přestali naslouchat a zapomenutý „vnitřní smysl“, který řídí naše duševní zdraví, fyzickou pohodu a zvládání stresu.
Autor: Jota.cz
Helena bývala nadějná alchymistka. Teď je vězeňkyní bez vzpomínek a bez spojenců. Oficiální záznamy tvrdí, že byla pouhou léčitelkou, ale co když se v její mysli skrývají důležité informace o odboji? Aby její nepřátelé odhalili pravdu, pošlou ji k jednomu z nejmocnějších a nejkrutějších nekromantů, který má v troskách její paměti najít odpovědi. Na rozpadajícím se panství začíná Helenin boj o vlastní minulost i poslední zbytky sebe sama. To ale ještě neví, že v tomto domě je pohřbeno mnohem víc tajemství… Sen LinYu: Alchemised
Autor: CooBoo
Tereza Kostková patří k našim nejoblíbenějším herečkám a moderátorkám. V rozhovoru s Václavem Žmolíkem ji ale poznáte jako ženu z masa a kostí. Mluví otevřeně o úspěchu a pochybnostech, o kráse, stárnutí, vztazích, mateřství i o ceně, kterou si vyžádala její cesta na výsluní. Vrací se k herecké kariéře, k zákulisí StarDance i k okamžikům, kdy musela hledat rovnováhu mezi jevištními a životními rolemi. Odhalte skutečný příběh ženy, která se naučila postavit sama za sebe, a přitom neztratila lehkost a humor.
Autor: Nastole
Co se stane, když překročíte pomyslnou hranici morálky? Česká novinářka Julie odjíždí v 90. letech za reportáží do Chorvatska. Namísto reportáže se ale domů vrátí s drsným příběhem s prvky stockholmského syndromu. Nečekané milostné dobrodružství se zvrhne v boj o přežití. Měsíce uvězněná v horách bojuje o svobodu i o vlastní minulost. Co se stalo? Proč si nic nepamatuje? Dozvíte se v knize Evy Veselé Mandarinka.
Autor: Pointa.cz
Objevte zemi, kde každý den chutná jako „la dolce vita“. Poznejte s turistickým průvodce Rough Guide Itálii, pulzující zemi plnou slunce a neopakovatelné atmosféry, kde se na každém kroku prolíná historie s vůní skvělé kuchyně. Autorkou turistického průvodce Itálie je Ros Belfordová.
Autor: Jota.cz
O čem je kniha Ondřeje Vaculíka Trampoty probačního služebníčka? Albert Voříšek nastupuje po rodičovské dovolené do probační služby a záhy zjišťuje, že realita předčí jeho nejodvážnější představy. Mezi neobvyklými klienty, překvapivými kolegyněmi a nezletilými tyrany doma se s vypětím všech sil snaží udržet rovnováhu. Vaculíkova próza nesoudí – naopak ukazuje, že nikdo není černobílý, a právě toto poznání Albertovi pomáhá čelit každodennímu chaosu s nadhledem.
Autor: Pointa.cz
Tátovy historky aneb Můžeš prosím vykoupat děti? Tak se jmenuje veselá knížka Martina Filipa o nástrahách rodičovství, jejíž děj se odehrává v koupelně. Ke střetu ženského a mužského světa někdy dochází u kohoutků s teplou a studenou vodou.
Autor: Mladá fronta
Tajemný dopis. Nečekaná nabídka. A šance konečně se posunout dál. Laskavý román o naději, lásce a zázracích všedních dnů, kde každá ulička malého pobřežního města skrývá své tajemství. To je Tajemství kavárny na pobřeží od Heather Webberové.
Autor: Jota.cz
„Filmová režie je řemeslo, které se může, když ho děláte poctivě a s vášní, stát uměním,“ říká režisér Jan Hřebejk. Rozhovory vedené novinářkou Veronikou Bednářovou sledují Hřebejkův tvůrčí vývoj od raných děl přes Pelíšky až po mezinárodně oceňované snímky. Jaké bylo jeho dětství a dospívání? Točí raději komedie, nebo dramata? Jak se mu pracuje s Petrem Jarchovským? Rozhovor plný historek z natáčení odhaluje osobnost známého umělce a ukazuje, jak jeho filmová estetika odráží proměny české společnosti.
Autor: Vyšehrad
Deník Tygřice Jiřiny Tomaštíkovéje soubor deníkových fejetonů ze života ženy po padesátce, která rozhodně nepatří do starého železa. Naopak! Tygřice vás vtáhne do svého světa, své rodiny, práce i do svého intimního přemýšlení sama nad sebou. Ukáže vám, že život se dá brát s humorem, nadhledem a hlavně se shovívavostí k sobě samé – jak jinak přežít svoje měnící se tělo, dospívající děti a dozrávajícího manžela? Pojďte společně nahlédnout do jejího života, a možná budete mít pocit, že je to tak trochu i ten váš…
Autor: Pointa.cz
Byla to padesátá léta – doba, kdy se sousedé měnili v dozorce a z poctivých živnostníků se přes noc stávali nepřátelé lidu. Na pozadí kolektivizace a zinscenovaných procesů se odehrává příběh mlynáře Josefa Nýdrleho, který odmítl systému odevzdat své hospodářství i důstojnost. Román Řešeto M. A. Svobodové je citlivou rekonstrukcí skutečného osudu sedláka Miroslava Šnýdra. Autorka kombinuje archivní fakta se vzpomínkami a podává syrové svědectví o časech, kdy se rozsudky psaly předem, ale někteří přesto zůstali čistí.
Autor: Motto.cz
Knižní debut Markéty Kubínové s názvem Dost málo představuje odvážný, autentický příběh dospívající dívky, která se ocitne na samé hraně. Hrdinka Žofka si přála jediné: být pro všechny dost dobrá. Toxické přátelství, rodinné problémy a pokřivený vztah k sobě samé ji však zavedou tam, odkud je návrat bolestivý a nejistý. Příběh na motivy skutečnosti otevřeně zobrazuje, jak mentální anorexie dokáže ovládnout a ničit celý život.
Autor: Pointa.cz
Město, co je podpíráno. Město, co stojí na vodě. Benátky pro ty, kdo je mají rádi a chtějí jim propadnout ještě více, chtějí se nořit, ztratit v těsných ulicích, sedět a poslouchat, co jim město našeptává. Benátky pro ty, kdo je nemají rádi, ale možná se jen unáhlili. Benátky. Návod k užívání není obvyklý turistický průvodce. Je to podaná ruka, která ti ukáže, že vedle několika míst zaplavených hordami turistů lze jít jinudy pomalým a volným krokem. Protože nejautentičtější Benátky nenajdeš tam, kde je hledají všichni, ale ještě o kanál, campo, ciccheti, sotoportego dál.
Autor: Jota.cz
Připravte se na léto plné smíchu, zážitků a rodinné pohody. Pavel, Lucie a jejich tři děti se rozhodnou strávit dovolenou pod stanem v kempu, a to rozhodně nebude žádná nuda! Společně s přáteli si užívají koupání v rybníce, večery u ohně, výlety člunem, houbaření i odvážné stezky odvahy. Vraťte se s nimi do starých dobrých časů, kdy prázdniny v srdci Čech znamenaly opravdové dobrodružství. Kniha Jany Kaško Léto v kempu vás bude bavit.
Autor: Pointa.cz
Josef Ječmínek přežil Brno, tak už by ho nemělo nic překvapit. Z bezpečnostních důvodů je však odklizen na Šumavu, kde v utajení zastává funkci mluvčího chráněné krajinné oblasti Onen Svět. Parta místních podivínů mu to ale moc neusnadňuje. Tím spíš, když v osadě dojde k vraždě seniora z Prahy a Josef se stane hlavním podezřelým a hvězdou televizní reality show Česko hledá vraha. Navíc mu jde po krku Američan pátrající po dávném šumavském tajemství, které může ovlivnit pohled na moderní dějiny lidstva. Muž z Brna na onom světě od Petry Klabouchové vás udrží v napětí.
Autor: Motto.cz
Jak překonat překážky, které nám brání v růstu? Překonejte překážky na spletité cestě od sebekritiky k sebelásce, přestaňte hrát při zdi a otevřete se divům světa. Kniha Věř si Tamy Kievesové bude vaším spolehlivým průvodcem.
Autor: Jota.cz
Annie miluje detektivky a práce v knihkupectví je pro ni splněným snem. Jenže prodeje klesají, a tak uspořádá Detektivní festival, který zachrání i další podniky v ospalém městečku Redwood Grove – včetně hospody, jejíž majitel Liam akci moc nefandí. Ale pak je mezi regály s knihami objevena zavražděná žena a Annie má možnost využít své znalosti ze studia kriminalistiky. Podezřelí přibývají a Liam se nečekaně stává jejím spojencem. Dokáže Annie odhalit vraha dřív, než se festival promění v ještě větší drama? Vražda v knihkupectví od Ellie Alexander je ta pravá knížka k vodě.
Autor: Motto.cz
Proč je v dějinách české literatury málo spisovatelek? Není to proto, že by ženy nepsaly. Aby stvořily díla, která si stále zaslouží pozornost, musely odložit vařečky a vystoupit z rolí manželek a matek. Spisovatelky 19. a 20. století tvořily navzdory společenskému očekávání, životním útrapám i žárlivým manželům. Oblíbená autorka Jana Poncarová představuje intimní portréty osmi spisovatelek, na které školní osnovy zapomněly: F. Háj, Felix Téver, Růžena Svobodová, Amálie Kutinová, Vlasta Javořická, Olga Barényi, Marie Majerová a Popelka Biliánová.
Autor: Motto.cz
Tichá podnájemnice vás zavede do života Aidana Thomase, muže, kterého sousedé znají jako pracovitého a milého člověka, ale za touto zdánlivě idylickou fasádou se skrývá temné tajemství, které otřese vašimi nervy. Když Aidan přijde o manželku, přestěhuje se se svou dcerou Cecilií do nového domu a přivede s sebou i svou dlouholetou vězeňkyni, Rachel, kterou pět let držel skrytou před světem. Tvrdí, že Rachel je rodinná přítelkyně bez domova, ale pravda je mnohem děsivější.
Autor: Leda.cz
Pinocchio je fascinující cesta za dobrodružstvím, která vás pohltí od první stránky. Pokud hledáte příběh plný napětí, emocí a neopakovatelných zážitků, tato kniha je pro vás tou pravou volbou.
Autor: Leda.cz
Potřebuje svět novou knihu židovských anekdot? Svět možná ne, ale vy a já ano. Vždyť úzkost se stala povinnou výbavou málem každého člověka a oblažuje nás u snídaně každé druhé ráno. První ze tří částí uvádí vtipy právě k rituálu ranního probouzení, pro vykročení do nového dne. Druhá část obsahuje nejvíc anekdot - jsou určeny jako energetické palivo k doplňování třeba i několikrát během dne. Třetí část slouží k večernímu ztišenému rozjímání.
Autor: Leda.cz
Kniha Veroniky Vosáhlové Rychle se ani pes nevysere nabízí sbírku tragikomických historek z autorčina vlastního života – od dětství a puberty přes nezdařené vztahy a problémy s nadváhou až po nelítostnou realitu mateřství. Vosáhlová píše s nadsázkou a sebeironií o věcech, které mnozí z nás zažívají, ale jen málokdo popíše tak otevřeně a vtipně. Jak sama říká: „Píšu jen o tom, co se skutečně stalo – neumím si vymýšlet.“
Autor: Pointa.cz
Založit kapelu zvládne každý. Udržet ji naživu pětatřicet let už tak snadné není – a když navíc nemáte hudební vlohy, je to skoro zázrak. Digestoř je kapela od Zbyňka Řeháčka je autentické vyprávění o punkové cestě za splněným snem, které vás nechá nahlédnout pod pokličku hudební branže a prozradí, jak se organizuje hudební festival nebo jak se stát (skoro) profesionálním zvukařem. Příběh o dlouholetém přátelství a překonávání překážek a zároveň niterný pohled na život autora, který se s kapelou neodmyslitelně prolíná.
Autor: Pointa.cz
Česká republika, 2024. Jeden z bývalých vojáků, dnes zadlužený a s životem v rozkladu, se rozhodne vrátit pro potopený poklad. K výpravě přemluví dalšího člena jednotky a oba vyrážejí do míst, kam se už nikdy neměli vrátit. Jejich tehdejší čin však nezůstal zapomenut a v Bosně stále žijí lidé, kteří se touží pomstít. Návrat bývalých českých vojáků tak spustí řetězec událostí, v němž se minulost střetává se současností a každý krok může být poslední. Nový román Eduarda Krainera zavádí čtenáře mezi vojáky českého kontingentu mise UNPROFOR v občanskou válkou rozvrácené bývalé Jugoslávii, a především do současné Bosny, stále neklidné části Balkánu.
Autor: Jota.cz
Rudolf Červenka: Nic v tobě není zbytečné
Autor: Leda.cz