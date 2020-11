Knihy mají skutečně léčivou sílu. A tak vznikla biblioterapie – umělecká terapeutická forma (něco jako arteterapie a muzikoterapie). Čtení mobilizuje tvůrčí schopnosti, a to prospívá vašemu zdraví. Také vám čtení usnadňuje nalézt sama sebe a seberealizovat se, protože změnou perspektivy dokážete lépe pochopit svou situaci a najít různé možnosti řešení.

Náš mozek napodobuje činnosti i dojmy z knih

Tak léčí biblioterapie Uniknout před starostmi všedního dne, zbavit se napětí, prožít něco mimořádného, smát se, plakat, snít – knihy nám všem otevírají pohled na život a dokážou nás zavést do jiných světů. Studie hovoří jednoznačně – kdo čte, žije šťastněji. Proč to tak je? Vlastně je to celkem jednoduché. Pro náš mozek jsou knihy víc než jen sešité archy papíru se spoustou malých písmenek.

Vědci, kteří se touto problematikou zabývali, pomocí skenu zjistili, že lidský mozek s každým příběhem prožívá nové zkušenosti. Co se tedy s námi při čtení děje? Například při popisu chlapce, který táhne za provaz, se aktivují v čelním mozkovém laloku stejné oblasti jako při skutečném vykonávání takové činnosti. Dokonce můžeme slova i cítit, třeba obrat „vůně skořice“ se zpracovává v našem mozku na místě, které se zabývá vůněmi – v olfaktorické kůře. Proto všechno, co si přečteme, náš mozek stimuluje, a míváme často pocit, jako bychom se toho skutečně zúčastnili. V tom tkví tajemství, proč nás knihy dokážou tak zasáhnout, proč se dotýkají našeho srdce. A proč třeba cítíme po četbě thrilleru nutkavou potřebu zkontrolovat, jestli jsou dveře bytu dobře zavřené.

Prožívání příběhu podněcuje empatii a otevřenost

Čtení je tréninkem nejen pro mozek, ale také jsme díky němu empatičtější vůči svému okolí. Když vklouzneme do kůže druhých, vidíme svět jejich očima, myslíme jako oni, cítíme se jako oni. Čtení nám otvírá gigantický svět mimo hranice našich vlastních zkušeností. Takže vás asi neudiví výsledky jedné nedávné studie, která potvrzuje, že čtenáři románů se dokážou lépe vcítit do reálného světa jiných lidí, rozpoznat jejich myšlenky a pocity a pochopit je, než nečtenáři. A nejen to, čtení příběhů nám pomáhá lépe porozumět sama sobě.

Knihy jsou dobré pro naši psychiku a zklidňují nás

Protože intenzivně prožíváme příběhy, o kterých v knihách čteme, dokážeme to využít ke zmírnění všech možných problémů. Působí na naši psychiku – můžou nás uklidnit nebo stimulovat. Ztotožňujeme se s postavou, která se třeba nachází v podobné situaci jako my, nebo prožívá přesný opak. Čtení zlepšuje představivost a je podnětem k seberealizaci. A úplně nejlepší na tom všem je, že se kvůli všem těmhle úžasným věcem, které s námi čtení dělá, nemusíme nijak namáhat.

Čtení je jako meditace

Samotné čtení vám dá mnohem víc než nějaké soustředěné a úporné šprtání. Všechno, co potřebujete, je dobrá kniha a čas naplno se do ní ponořit. Pak se lehce a jaksi samo od sebe stane, že upadnete do meditativní koncentrace, nevnímáte čas, jen se soustředíte na čtení a hltáte a hltáte další stránky. Vědci tenhle stav nazývají „flow“ (anglicky plynutí). Zapomenete na svět kolem sebe, nepocítíte hlad, ani žízeň, jste prostě v absolutní harmonii sama se sebou a svým okolím – a to je jeden z nejintenzivnějších stavů štěstí vůbec.

Kdo se dokáže pravidelně dostat do tohohle stavu plynutí, odbourává stresové hormony, a to má pak pozitivní efekt na krevní tlak. Všichni ti, co rádi čtou a zapomínají na svět kolem sebe, mají argumenty na své straně, když si chtějí vyhradit půlhodinu pro sebe.

Věnujte pohodu jako dárek

Nejlepším dárkem pod stromeček je kniha. Nejen proto, že se pro svůj pravidelný tvar dobře balí do vánočního papíru, ale také proto, že jí můžete obdarovat kohokoliv ve svém okolí, ať už je to partner, kamarádka, tatínek nebo dcera. Připravili jsme pro vás několik tipů, najdete je ve fotogalerii.