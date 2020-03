Ellie a její náhodné setkání, Hazel Prior

Tato romance vás zavede do malebných kopců jihozápadní Anglie. Ellie má domov i manžela a je docela šťastná. I proto ji překvapí, když nalezne souznění s poněkud podivínským cizím mužem, který jí věnuje dárek a také nový pohled na život.

Dan ve svém domku na vřesovišti vyrábí harfy a má pocit, že mu to stačí. Nikdy by ho nenapadlo, že mu do života vstoupí Ellie a s ní i celá řada nečekaných tónů. Člověk ale někdy potřebuje náhodné setkání, aby zjistil, jaký život může doopravdy vést.

Odříkaného manžela největší krajíc, Alena Jakoubková

Když Agátu opustí největší láska jejího života, na muže zanevře a rozhodne se budovat kariéru – nejdřív jako editorka a poté jako šéfredaktorka prestižního společenského časopisu. Osamělost si nepřipouští, veškerý čas věnuje práci.

V chalupě u rodičů v Malé Úpě, kde vyrůstala, hledá svůj rodný list a v šuplíku pod různými dokumenty objeví dopis od její sestry Laury, kterou nikdy nepoznala, protože prý zemřela ještě dřív, než se Agáta narodila. Jak je tedy možné, že dopis byl napsán a odeslán před deseti lety?

Miss těžká váha, Moa Herngren

Annie Eková váží přes dvě stě kilo a většinu času tráví sama v bytě pojídáním sušenek a sledováním cizích lidí na Instagramu. Její život se změní, když se zúčastní televizní reality show o hubnutí.

Z Annie se před očima celého Švédska stává Miss těžká váha, celebrita se zástupy fanoušků. Jenže svět médií je falešný a křehká Annie si v něm stále připadá sama. Podaří se jí najít toho pravého, jemuž nebude záležet na velikosti jejího oblečení?

Život plný iluzí, Katarína Gillerová

Aneta má nepříjemné tušení, že v jejím manželství něco nehraje. Ráda by zjistila příčinu, ale musí zároveň řešit problémy v práci a těžko zvladatelnou pubertální dceru. Zničehonic dostane od staré známé pozvánku na sraz. Proč se má čtveřice kamarádek sejít po tolika letech?

Zdá se, že všechny jsou šťastné. Realita ale není tak růžová. Aneta postupně zjišťuje, že žije obklopená iluzemi, a stačí jeden malý otřes, aby se rozpadly na tisíc kousků.

Bůh pláče potichu, Hana Repová

Tam, kde láska zanechává slzy, přátelství dokáže vyčarovat úsměv na rtech. Anna se ze všech sil snaží vyrovnat s bolestnou skutečností, která nečekaně zasáhne do jejího a Everettova života. Oporou v těžkých chvílích jí je Stela, přítelkyně, jakou si přeje každá z nás a Everettův nejlepší přítel Philip. Do vzájemně propletených osudů čtyř hlavních hrdinů však vstupují city a jejich přátelství musí čelit realitě života.

Dojímavý román ze současnosti o lidech, které navždy spojilo neviditelné pouto pevného přátelství je upřímnou zpovědí o tom, že na to, abychom byli v životě šťastní, musíme umět především dávat.

Pekárna v Brooklynu, Julie Caplin

Sophie doufá, že ji její přítel James už brzy požádá o ruku. Jenomže všechno dopadne jinak a Sophie se rozhodne přijmout stáž v americkém časopise. Odjezd do New Yorku je pro ni spíš útěk než životní příležitost.

Ubytuje se nad maličkou pekárnou sympatické Belly, která peče ty nejúžasnější dortíky v celém Brooklynu. Spřátelí se a Sophie jí začne pomáhat s pečením sladkostí. Jenže Bella má naprosto neodolatelného bratrance Todda. Má jen jednu chybu – odmítá jakýkoliv vážný vztah. Jenže ten nehledá ani Sophie, takže jejich přátelství zdánlivě nestojí nic v cestě.

Láska podle hvězd, Minnie Darke

Když se kamarádi z dětství Justine a Nick po letech opět potkají, vypadá to na velkou lásku. Alespoň pro Justine. Ale zatímco ona je racionální, Nick je přímo zapálený do astrologických předpovědí. A protože Justine má v Nickově oblíbeném časopise jako začínající novinářka pod palcem právě horoskopy, může vzít Nickův osud tak trochu do svých rukou. Stačí jen upravit horoskopy pro Vodnáře.

Má to ovšem jeden háček – Justine se tím stane hybatelem osudů i dalších lidí narozených ve stejném znamení.