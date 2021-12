David Mitchell: Utopia Avenue

Nejnovější román tohoto autora přichází jako samostatný, osobitý příběh, zároveň ale i jako další díl „nadrománu“ jejž autor píše po celý dosavadní život. Tématem a stylem se od mnohovýznamového Atlasu mraků nebo od Tisíce podzimů Jacoba de Zoeta liší, je pevně a s příjemnou konkrétností zasazen do šedesátých let.

Matěj Šulc: Od paty k hlavě

Jak chodidlo ovlivňuje páteř? Co je to meniskus? Co vlastně znamená výhřez ploténky a jak k němu dochází? A proč to, co bolí, nemusí nutně být to, s čím má tělo problém? Kniha nabízí odpovědi na tyto a mnohé další otázky. Zahrnuje i kapitoly o pohybu dětí i dospělých nebo o tom, jak postupovat, když se v těle objeví bolest, a jak s ní formou sebediagnostiky pracovat. A to pohledem lektora cvičebních kurzů, trenéra a sportovce v jedné osobě – zaujme nejen milovníky pohybu, kteří se chtějí o svém těle a jeho fungování dozvědět víc.

Irene Vallejo: Nekonečný zázrak

Viktoru Franklovi zabavili při příchodu do Osvětimi rukopis, který obsahoval jeho výzkumy za dlouhou dobu, a touha napsat to vše znovu ho udržela při životě. Frankl později uvedl, že i když byli mnozí intelektuálové v horší kondici než ostatní vězňové, život v Osvětimi snášeli paradoxně lépe. Dokázali se totiž izolovat od děsivého okolí a uchýlit se do vlastního nitra. Zachránila je jejich představivost a víra v sílu slov.

Petra Kvasničková: Vábení měsíce

Sedmnáctiletá Sára je obdařená mimořádnou schopností, kterou před ní její otec celá léta tajil. Jednoho dne ale stín minulosti zaviní autohavárii, při níž Sářini rodiče zemřou. Rodinná tajemství pak začnou vyplouvat na povrch, stejně jako vlkodlačí identita toho, kdo se za ní vydá, aby ji převedl na svou stranu. Co všechno bude muset podstoupit a obětovat, aby přežila? Příběh plný nečekaných zvratů, napětí i lásky.

Francisco Delicado: Portrét pěkné Andalusanky

Portrét pěkné Andalusanky vyšel poprvé v roce 1530, poté upadl do zapomnění. Znovu se vynořil teprve v polovině devatenáctého století a plně doceněn byl až ve století dvacátém. Literární vědci v něm odhalili mnohé, čím autor předběhl svou dobu, například metafikční postupy či celkové vyznění tohoto životního příběhu prostitutky. Zdá se, že kniha v sobě neskrývá žádné jednoznačné poselství, čímž by se dala označit až za postmoderní text.

Překladatel Jiří Holub se suverénně vypořádal s komplikovanou jazykovou stránkou věci: španělština šestnáctého století, v některých pasážích originálu dále i katalánština, latina či italština, zní v českém překladu svěže a nikoli archaicky, přičemž zůstal zachovaný ironický, někdy až sarkastický nadhled autora), ale i s nenásilným střídáním různých vrstev spisovného a nespisovného až vulgárního jazyka, odpovídajícím převodem mnoha přísloví, rčení a slovních hříček, jimiž je text prošpikován.

Mónica Gutiérrez Artero: Knihkupectví pana Livingstona

Mladá archeoložka Agnes Martíová se z rodné Barcelony přestěhovala do Londýna v naději, že najde práci v jednom z britských archeologických muzeí. Když se však po měsících neúspěšného hledání chystá zklamaně vrátit domů, při procházce čtvrtí Temple zabloudí do útulného knihkupectví Moonlight Books. Bručounskému majiteli Edwardu Livingstonovi se bystrá dívka ihned zamlouvá, a tak ji zaměstná jako svou pomocnici. Poklidný každodenní život knihkupectví však naruší krádež – drahocenný deník Edwardova předka zničehonic zmizí a Agnes se obává, že podezření padne na ni. A když se navíc vyšetřování ujme pohledný inspektor John Lockwood, archeoložka přijde o poslední zbytky klidu.

Linda Kolaříková a Edita Makovcová: Dim Swim se učí plavat

Pohádky o malém tučňákovi s obrázkovou plaveckou metodikou, podle které se mohou naučit plavat nejen děti. Knihu napsaly a vydávají dvě sestry a maminky (trenérka plavání a plavčice). Malý tučňák Dim se učí za pomoci rodičů plavat a seznamuje se přitom s mořskými zvířátky. Spolu s ním se hravou formou seznámíte s odbornou plaveckou metodikou. V ilustrovaných krocích v závěru každého příběhu zjistíte, v jakém pořadí učit děti plavecké dovednosti, a objevíte efektivní postupy výuky plavání. Naučíte se, jak se s dítětem ve vodě pohybovat a umožnit mu tak rychlejší rozvoj. Najdete zde i tipy na práci s plaveckými pomůckami či překonávání obav s vodou občas spojených. A zároveň si můžete s dětmi i s Dimem zabroukat jeho veselé říkanky.

Marie Znamínková: Generace - Tajemství sídla lovců

Příběh z budoucnosti, kdy se jednou z největších obav lidstva stanou lovci. Co se ale stane, když natrefí na dívku, jejíž ztracená paměť může změnit nejen budoucnost, ale i minulost světa? V době, kdy se země opět spojí v jeden kontinent, vypuknou válka a chaos. Když však lidí i místa k životu začne ubývat, svět utichne a největší obavou lidí se stanou lovci, kteří po nocích unášejí přeživší. Jedna z nich se stane osudnou i pro Jessicu a její rodinu, pro než si přijde Silvestr ve skupině s dalšími lovci...

Charlie Kaufman: Mravenci

Originální a odvážný románový debut oscarového scenáristy mistrovských filmových děl V kůži Johna Malkoviche, Adaptace, Věčný svit neposkvrněné mysli a Synekdocha, New York. B. Rosenbergerovi Rosenbergerovi, neurotikovi a nedoceněnému filmovému kritikovi, se připlete do cesty výjimečný film natočený záhadným outsiderem – film, díky němuž se jeho kariéra určitě dotkne hvězd a který otřese celým světem kinematografie. Vždyť se vyznačuje naprosto výjimečnou stopáží v délce tří měsíců a jeho samotářský autor na něm pracoval celých devadesát let! Hlavní hrdina okamžitě pochopí, že se mu konečně vyjevilo jeho životní poslání: seznámit s tímto dílem celé lidstvo. Situaci ovšem trochu komplikuje fakt, že film byl zničen a B. je teď jediným svědkem jeho geniálních kvalit.

Martina Boledovičová, Martina Viktorie Kopecká: Vánoční tradinář

Půvabná a výpravná kniha vás provede zimním časem klidu přírody od posledních podzimních posvícení přes advent a přípravy na Vánoce, Štědrý den, vánoční svátky a přelom roku až do masopustu. Porozumíte tradičním zvykům, které můžete začlenit do oslav s rodinou, přáteli i sousedy. Kniha ale také ukazuje, jak využít klidu přírody, který nabízí temné dny a dlouhé noci na konci roku, pro svůj osobní čas, tvořit své další plány a radovat se z příchodu nového roku a světla.

Veronika Kutičková: Jal

Fantasy o tajné lidské rase s kořeny ve starověkém Egyptě. Příběh plný akce, nebezpečí, tajemství a sesterské lásky s ne příliš vzornou hrdinkou v hlavní roli. Stephanie opustila svou úspěšnou kariéru velitelky lovců speciální jednotky Jalských medjayů už před lety. Teď tráví čas obvykle se skleničkou v ruce ve společnosti své spřízněné duše Olivie. Žijí na vlastní pěst a drží se dál od politiky rodného města Jal v Egyptě. Když ale dojde k sérii únosů, přijíždějí do zdánlivého bezpečí bohatého Jalu. Tam se ale jejich pohodlné životy obrátí vzhůru nohama a Stephanie je postavena před těžké rozhodnutí. Dokáže se vzchopit, opustit své milované a postavit se do první linie, aby zachránila svůj lid?

Jiří Fišar: Americké prázdniny

Humorný rodinný road trip po Americe od autora knihy Pod Annapurnou svítá modře. Dětem se mají plnit sny. A když dva pubertální synové nutně potřebují vidět a zažít Ameriku, rodiče nakonec zabalí kufry, zakoupí letenky a nefalšovaný road trip může začít! Autor úspěšné knihy Pod Annapurnou svítá modře, se skutečně s manželkou a dvěma syny vypravil na dobrodružnou cestu po západě USA. S nadhledem a neutuchajícím humorem podává příběh této trochu netradiční cesty, ve kterém provede čtenáře úskalími, která přináší cestování s dospívajícími dětmi (a s manželkou, na tu nesmíme zapomenout!) po národních parcích, ale i velkých městech.

Zuzana Pokorná: Převozník

„Nikdy nevstupuj do řeky, na jejíž konec nedohlédneš.“ První díl dvoudílné sci-fi série, jejíž hrdinové se ocitají smrti blíže, než se na první pohled může zdát. Země se ještě nevzpamatovala z poslední velké války. Neexistují žádné státy, jen jeden velký, chudý a zbídačený svět. Lidé žijí v troskách měst a jen hrstka z nich se ještě odváží věřit, že jednou bude líp. Pětice mladých lidí dostane možnost účastnit se tajemného experimentu. Přijmout ale znamená opustit své blízké a pro okolní svět na několik let přestat existovat. Přesto má každý z nich svůj vlastní důvod, aby nabídku přijal. Čeká je nebezpečné objevování zrádných světů uvnitř lidského podvědomí na konci všeho. Ještě nikdy nebyli tak blízko smrti…

Irena Janečková: Pohádky kancelářské krysy

V jedné obyčejné kanceláři, kde pracuje krysa Stela, se odehrávají neobyčejné věci. Jak je možné, že jsou kancelářské sponky tak často zamotané. Proč mizí ze stolu čokoláda? Jaké legrácky se v kanceláři odehrávají, o čem přemýšlejí kytičky na okně a proč má vlastně tužka na konci přidělanou gumu? Všechna tato tajemství odhalí kancelářská krysa Stela za pomoci dalších zvířátek a jiných bytostí.

Rytmus roku podle Hanky Zemanové

„Život v rytmu přírody je léčivý. Každý měsíc v roce nám nabízí jiné dary. Říkám jim pomocná ruka přírody. Jsou to nejlepší superpotraviny, které máme úplně zadarmo k dispozici. Kopřivy, pampelišky, bršlice, lesní borůvky, šípky, trnky a léčivé byliny, denní světlo a v noci úplná tma, v létě ohňostroj krásy, světla a hojnosti, v zimě ticho, tma a nebarevná krajina. To vše vyživuje a léčí naše tělo i duši. Jsou to ty nejobyčejnější věci, které jsou v ohrožení. Stejně jako živá úrodná půda, čistá voda, brouci a včely. Proto jsem o nich napsala knihu Rytmus roku,“ říká autorka, kterou možná znáte už díky jejím populárním bio kuchařkám.

Pavel Vrba: Napálený leguán

Bohatě ilustrovaná dětská knížka až po okraj plná hravého veršování o zvířatech, lidech a přírodních nadpřirozených bytostech. překonat vlastní strach. Hravé veršování s kouzelnými ilustracemi o zvířatech, lidech a přírodních nadpřirozených bytostech. Některé básničky dětem přinášejí možnost rozvíjet svou fantazii a jiné veselou formou nabízejí užitečná ponaučení. Čtení potěší nejen samotné děti, ale i jejich rodiče a také rodiče jejich rodičů a rodiče rodičů jejich rodičů. Těšit se mohou na divotvorné básničky Napálený leguán, Slimáci v bazénu, Servus červus, Ohnivák a další.

Martin Vopěnka: Poslední stanice Hamburk

Psychologicko-pornografický román o vině, prázdnotě a naději. Život Marka Stejskala je poznamenaný jakýmsi vrozeným pocitem viny. Jeho máma trpěla těžkou duševní nemocí, a když byl na druhém stupni, spáchala sebevraždu. On sám dostal z nepochopitelných důvodů v dvaceti devíti letech rakovinu kůže, ze které se uzdravil za cenu operace a silné chemoterapie. Celkem oprávněně má pocit, že mu život něco dluží. A tím něčím je štěstí. Jeho vztah s manželkou Romanou je vyhořelý, studující dcera se od nich odstěhovala a žije vlastní život. Přestože je Marek úspěšným spekulantem na burze a investorem, tento druh obživy ho duševně neuspokojuje. Cítí, že spekulacemi nic nevytváří, jen těží ze systému. Marek potkává bývalého spolužáka Jirku, někdejšího třídního grázla a nynějšího mocného bosse a pornomagnáta, a vydává se s ním do Hamburku, kde objevuje jiný svět a potkává Veroniku. Jeho život se začne ubírat zcela novým směrem, ale dojde konečně kýženého pocitu štěstí?

Blackout

Přímo uprostřed rozpáleného New Yorku si k sobě nachází cestu šest dvojic. Někteří se vidí poprvé v životě, jiní už spolu nechtějí mít nic společného. Avšak neočekávaná událost změní plány všem. Přichází čas nových lásek, osobních prozření a dost možná se všichni setkají na jednom místě. Město bez elektřiny má moc spojovat to, co se zdálo navždy rozdělené. Šestice autorek vytvořila moderní příběh o lásce, kterou najdete tam, kde byste to nečekali. Jejich postavy si zamilujete – mají své chyby, ale uvědomují si své místo na světě a sílu lásky. Tak jako my všichni.

Můj atlas zvířat a rostlin

Originální dárek pro babičku nebo dědečka a vnoučata. Kniha vybízí ke společným aktivitám a hravě nabádá k pozorování přírody - zvířat a rostlin. Najdete zde mnoho zábavných pokusů, úkolů, kvízů a návodů na tvoření. S dědečkem si mohou děti vyrobit hmyzí hotel a s babičkou třeba léčivý sirup ze smrkových výhonků. Své zážitky a poznatky si mohou děti s pomocí babičky nebo dědečka zachycovat do jednotlivých kapitol. Babička a děda mohou dětem předávat své příběhy s různými zvířaty nebo zkušenosti s pěstováním rostlin. Zároveň se dozví nové informace například ze života ptáků, motýlů, včel, stromů, květin, ale i domácích zvířat.

Speciální rodinný tip: Kouzlo Vánoc

Krásná společenská hra pro celou rodinu a také ideální vánoční dárek i pro babičku a dědu.Plňte zábavné úkoly a získejte dary, které můžete v Betlémě dát malému Ježíškovi. Kdo dokáže předvést vánoční pohádku nebo příběh? A kdo nejdříve uhádne, o co se jedná? Poznáte vánoční koledu a dokážete ji společně zazpívat? Kdo připraví nejlepší vánoční nápoj?