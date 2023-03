Ještě jste si k hororové literatuře nenašli cestu?

Český a světový horor je mezi čtenáři stále oblíbenější a velkou mírou k tomu přispívá i žánrové nakladatelství Golden Dog. Specializuje se právě na české autory a každou vydanou knihou dokazuje, že kvalita českého hororu je vysoká. Příběhy se vám zaručeně dostanou pod kůži, budete se hrůzou třást, ale s jistotou víme, že budete chtít víc. Jste připraveni na pořádnou dávku strachu? Chcete poznat i jiné autory, než je Stephen King? Máme pro vás knižní novinky z českého nakladatelství Golden Dog. Na ně a na další knihy můžete jen do konce března využít speciální kód na EXTRA 10% slevu, zadejte kód GD23JENPROVAS

NOVINKA - JINÝ KRAJ

Jiný kraj může znamenat exotickou přírodu, ale také odlišné mravy, neobvyklé zvyky a zákonitosti, jiné lidi, myšlenky, osudy. Antologie Jiný kraj je výběrem povídek žánru fantasy, sci-fi a hororu, ale přesto se věnuje tématům, která hýbají současným světem. Problémy osobní identity, ochrana životního prostředí, potíže v rodině nebo intenzivní chov drůbeže. Mořské panny plavou mezi igelitovými sáčky, mágové experimentují na dětech s mentálním postižením, kmen žijící na obří kře prchá ze své domoviny, protože přichází doba tání… Obsah povídek je často kritický a varující, ale nejednou se na konci mihne jiskřička naděje. Nebo aspoň rozkošné koťátko. Autoři: Jela Abasová, Jan Hlávka, Tereza Janišová, Tereza Kadečková, Vilma Kadlečková, Přemysl Krejčík, Petra Machová, Tereza Matoušková, Veronika Salášková, Lukáš Vavrečka, Barbora Vrobelová.

https://www.goldendog.cz/produkt/jiny-kraj/

NOVINKA - V PEKLE JSME VŠICHNI HEBERT

Pro dítě chce přece každý to nejlepší. A tak když už se matka o své ratolesti starat nedokáže, bude pro ně tím správným řešením ústavní péče, bez ohledu na to, že otec stále žije. Vše je posvěceno vírou, takže je to v pořádku. Nebo by mělo být… Jak to vypadalo v kanadských křesťanských sirotčincích v ne až tak vzdálené minulosti? Ne, nejedná se o lehké čtení. Někdo jim uloupil dětství a vlastně i zbytek života.

https://www.goldendog.cz/produkt/v-pekle-jsme-vsichni-hebert/

NOVINKA – POLSKÉ NOČNÍ MŮRY

Antologie Polské noční můry přináší sedmnáct povídek současného polského hororu. Odhalují pestrou paletu nahlédnutí za oponu tohoto žánru. Mysteriózní příběhy, znepokojivá setkání s jevy narušujícími realitu, psychologická dramata, slovanský horor, atmosférické zápletky nořící se do té nejčernější a nejhlubší temnoty či naopak stoupající do kosmických výšin. Zdají se vám noční můry? Polští autoři a autorky vám nějaké další přidají.

https://www.goldendog.cz/produkt/polske-nocni-mury/

NOVINKA – ĎÁBLŮV HŘBET

Skupina dřevorubců a vojáků se ve 13. století vydává dobýt panenskou, lidskou bytostí neobývanou divočinu na slovensko-moravském pomezí. Brzy se však ukáže, že v temných a hlubokých lesích ve skutečnosti nejsou tak úplně sami.

https://www.goldendog.cz/produkt/dabluv-hrbet/

A pokud se hororu stále bojíte, zkuste thrillerovou sérii Mrtvé ženy a Farma zrůd. Nebudete litovat.

Využijte speciální kód na EXTRA 10% slevu, zadejte kód GD23JENPROVAS. (Sleva se netýká speciálních balíčků a ostatního zboží)

Více na https://www.goldendog.cz/kategorie-produktu/knihy/