Historický román Egypťan Sinuhet, v českém překladu Marty Hellmutové doprovázený podtitulem „Patnáct knih ze života lékaře“, vychází poprvé v úplné audioverzi čítající přesně 40 hodin a 10 minut. Osmisetstránkový knižní opus do zvukové podoby převedl herec Lukáš Hlavica pod vedením režiséra Michala Bureše. Posluchači se přenesou do období, kdy Egyptu vládl proslulý „sluneční“ faraon Tutanchamon.

Egypťan Sinuhet, snad nejznámější finský román, není třeba zvlášť představovat. Od prvního českého vydání v roce 1965 se dočkal desítek reedic, adaptací i dramatizací. Stal se tak doslova nesmrtelným. Je zároveň nejúspěšnějším románem moderního finského klasika Mika Waltariho. Věrně zachycuje poměry v Egyptě za vlády panovníků 18. dynastie ve 14. století př. n. l., mezi něž se řadí i proslulý vyznavač monoteismu Tutanchamon. Tvůrce, silně ovlivněný zážitky z druhé světové války, psal „o své vlastní době v historickém převleku“. Zásluhou mistrovského vypravěčství, nadhledu i moudrosti, které tento román prostupují, se mu poselství o důležitosti svobody a tolerance podařilo dostat k milionům čtenářů po celém světě.

Herec Lukáš Hlavica a režisér Michal Bureš předvedli ve studiu při nahrávání díla vskutku heroický výkon. „Je to poprvé v historii akustického umění v Česku, kdy byla natočena kompletní, nekrácená verze tohoto monumentálního Waltariho opusu,“ podotýká Bureš. I ti, kdo čtení této rozměrné historické prózy dosud odkládali, tak můžou učinit díky přednesu Lukáše Hlavici, který se dle slov režiséra „interpretace zhostil s plným nasazením a pokorou“. Jejich několikaměsíční práci ve studiu shrnuje Bureš slovy: „Velmi to prohloubilo náš vztah, tedy vztah mezi hercem a režisérem. Hledali jsme správná tempa i náležitý výraz, jak k textu přistupovat. Vznikla členitá, plastická zvuková freska, kterou dotváří hudba skladatele Ondřeje Brouska.“ Výjimečný studiový zážitek potvrzují i slova interpreta: „Neméně výjimečné byly i podmínky, za kterých audiokniha vznikala a které nás tento rok obklopují. Pro mě bylo značně nezvyklé, že jsme vzhledem k té situaci načítali román s různě dlouhými pauzami téměř tři měsíce.“ Dílo považuje Hlavica za „nesmírně sugestivní“ a zároveň mu připadá „fascinující, jak autor dokázal skloubit minulost se současností, jak dokázal všechny hrůzy 20. století přenést do dějů starověkého světa“. Doporučuje ho ke čtení napříč generacemi, jelikož text je trvale platný díky tomu, že „člověk může snadno podlehnout ideologii a ztratit sebereflexi. Ve chvíli, kdy jsme obklopeni událostmi, které na nás intenzivně útočí a naléhají, se z původně velice krásné myšlenky lehce stane nebezpečná doktrína.“

Audiokniha v unikátní délce 40 hodin a 10 minut vychází jako mp3 ke stažení prostřednictvím digitálních distribucí (za 739 Kč) i jako 4 CD mp3 (za 779 Kč). Originální obálku a grafické prvky obalu fyzického nosiče vytvořila renomovaná výtvarnice Renáta Fučíková. Audiokniha z dílny vydavatelství OneHotBook je pokaždé malým uměleckým dílem – a nejinak je tomu i v tomto případě.

