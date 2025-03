Napětí, humor i romantika. Tipy na jarní čtení i důvody, proč otevřít knihu

Dostali jste chuť podívat se do nějaké knihy? Chcete se vrátit k té, kterou jste přečetli už dávno, ale pamatujete si ten pocit, prostě vám s ní bylo dobře. Nebo si plánujete přečíst něco nového? Stačí se vypravit do knihovny či knihkupectví.

Stále vychází spousta zajímavých knížek. Už ji máte, už ji držíte v rukou a začínáte číst. Znovu se dostavuje touha alespoň na chvíli zmizet, ponořit se do jiného světa, zažít dobrodružství, možná i obrovskou lásku... A přitom relaxovat, přemýšlet o něčem fascinujícím, snít.

Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi. Tomáš Garrigue Masaryk

Stihnete to cestou domů v autobuse, v metru, možná hodinku před spaním. Nebo si snad dokážete udělat volno, zalézt si ke knize a číst a číst, nerušeně, dokud nejste na konci?

Knihy vám otevírají odlišný pohled na život, dovedou vás zavést do zcela jiné reality. Výzkumy prokázaly, že kdo čte, žije šťastněji. Nezáleží na tom, o jaký druh četby se jedná, protože i milostný román, stejně jako detektivka nebo horor, ba dokonce encyklopedie spustí v těle řadu pozitivních procesů a prospívá vašemu zdraví.

Čtení trénuje mozek, ale dělá vás i empatičtějšími. Zvládáte pochopit lidi, vidět svět jejich očima, myslet a možná i cítit se jako oni. Nemáte jen vlastní zkušenosti, ale přebíráte pocity a vzorce chování druhých, byť smyšlených postav z knížek.

Studie dokládají, že díky četbě románů se i ve skutečném životě dokážete lépe vnořit do ostatních, rozeznat jejich myšlenky i city a chápat je. A nejen to, díky četbě hlouběji porozumíte i sami sobě. Právě to, co prožíváte v knihách, vám může přinést úlevu při všelijakých životních peripetiích a trápeních, nastíní cestu ven.

Dům bez knih je jako tělo bez duše. Julius Zeyer

Příběhy působí na vaši duši – mohou ji zklidnit nebo stimulovat. Identifikujete se s postavami, které se třeba nacházejí v podobné situaci jako vy, nebo zažívají úplný opak. Inspirují vás, přinutí ledacos pochopit. Díky nim jste schopní podívat se na věci z jiného úhlu, nahlédnout něco, co vám dosud unikalo.

Četba obohacuje vaši představivost, poskytuje vám impuls, abyste se realizovali. S každým novým příběhem poznáváte nový svět. Odborníci potvrzují, že pokud vás kniha baví, aktivuje se váš mozek a prožíváte to, co čtete, naplno.

Hrdina se plazí z posledních sil nehostinnou pouští, pak možná sundáte svetr nebo se napijete vody, protože i vám začíná být horko. Aktérovi příběhu se při pohledu z dvacátého patra budovy točí hlava, přidržuje se zdi a má strach? Nejspíš se v tom okamžiku celé vaše tělo vypne, i vy zažijete obavy a užuž chcete vědět, jak to dopadne. Autor popisuje, jak se pokojem line vůně ranní kávy? No jasně, také ji cítíte, protože centrum vnímání pachů a vůní v mozku vám ji pošle.

Přečtené stimuluje vaši mysl tak, jako byste to opravdu zažívali. To je právě ono tajemství, proč vás knihy dojímají, tolik přitahují a fascinují. A proč se při čtení detektivky jdete přesvědčit, jestli máte zamčené dveře a zavřená okna.

A nejlepší na tom je, že se o žádnou z těchto pěkných věcí, které s vámi čtení dělá, vůbec nemusíte snažit. Nemusíte na sobě nijak pracovat, nemusíte se nic učit. Všechno, co potřebujete, je dobrá kniha a čas, abyste se do ní soustředěně ponořili.

Úplně přirozeně pak upadáte do rozpoložení meditativní koncentrace, pocit vnímání času neexistuje, nemusíte spát a čtete a čtete... Knížka vás vtáhla nenápadně do děje, drží a nepustí. Vznášíte se někde mimo realitu, jste součástí příběhu, který vás pohltil. Zažíváte to, co před vámi zažívaly generace lidí při čtení knih, totiž pocit štěstí.

Co vám dává četba?

1. Nabízí témata: Badatelé potvrzují, že lidé, kteří pravidelně čtou, jsou vůči svému okolí otevřenější, tolerantnější a ohleduplnější. Knihy poskytují náměty k hovoru, čtení posiluje přirozenou komunikativnost, schopnost a chuť vyměňovat si myšlenky s druhými. Není tedy divu, že stále existují tradiční čtenářské kluby a zakládají se nové, že si lidé půjčují knihy a ptají se, co na ně říkáte.

2. Ukazuje cestu: Čtení rozšiřuje prostor pro vaše jednání, protože jste díky knihám poznali více možných cest. Podporuje možnost lépe se vyrovnat s obtížnými situacemi a dobrat se k řešení problémů.

3. Zahání stres: Když se potřebujete zbavit napětí, je lepší dát přednost dobré knížce před televizí nebo sociálními sítěmi. Do čtení jste totiž mentálně a emocionálně naplno pohrouženi, zatímco sledování televize je velmi pasivní činnost. Při četbě se můžete okamžitě ponořit do paralelního světa. Pomáhá vám nevnímat už tak intenzivně vlastní problémy.

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele,

čteš-li ji podruhé, potkáš starého. čínské přísloví

4. Posiluje ego: Podle psychologických průzkumů můžou příběhy zvyšovat vaše sebevědomí a posílit vás k překonávání každodenních nesnází. Když vás někdo naštve nebo zklame, nastupujete třeba do nové práce a přepadnou vás obavy, můžete se z těch starostí doslova vyčíst. Pomůžou knihy psané v ich formě. Vaše ego se ztotožní s osobou vypravěče a budete i v běžném životě jednat tak jako odvážný hrdina či hrdinka v knize.

5. Zaplaší chmury: Uleví vám od starostí, zvedne náladu a dá vám zapomenout na to, co vás tíží. Čtení vám připomene schopnosti a zážitky, které se udály někdy v minulosti a které máte zakódované někde v sobě. Aha, řeknete si, to znám, to už tady bylo, tak to teď dám taky. Takové zpětné uvědomění vám může pomoct znovu najít místo a smysl bytí na tomhle světě. Týká se to hlavně lidí, kteří mají sklon k depresím. Četba působí terapeuticky a preventivně. Podle znalců duše je mezi pilnými čtenáři jen desetina lidí s prokázanými depresemi v porovnání s těmi, co sáhnou po knize pouze výjimečně nebo vůbec.

6. Trénuje paměť: Při čtení knihy si musíte uchovat v hlavě všechny postavy a jejich příběhy, děj, hlavní i vedlejší linie, které bývají vzájemně propletené. To je docela dost na zapamatování, ale vaše mozky jsou výkonné a mohou to zvládnout relativně snadno. Každá nová uložená informace vytvoří další synapsi v mozku, posílí ty už existující a trénuje paměť.

7. Přináší radost: Knihy si kupujete nebo dostáváte, můžete si v nich dělat poznámky a založit si stránky, později se k nim vracet. Není ani třeba je vždy pořizovat, lze navštívit knihovnu, kde najdete výběr publikací na jakékoliv téma, doplňují se stále nové tituly, a nikdy vám tak nedojde inspirace ke čtení. Hodně knihoven funguje i přes internet a nabízí knihy ve formátu PDF nebo ePub, takže si je můžete přečíst na své čtečce, iPadu či počítači. Ale málo platné, kniha je kniha!