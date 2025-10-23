Hledáte lásku? Nedejte na rady kamarádek, ale na vlastní intuici!

Komerční sdělení   16:00
Nová kniha, převážně pro ženy, ale i muži z ní mohou zjistit, po čem ženy touží, přichází na český knižní trh. Autorka Monika Hašková se v ní věnuje vztahům, hledání toho pravého, zkrátka tomu, jak změnit stav ze single - na zadaná.

Komerční sdělení

Hledáte lásku? Nedejte na rady kamarádek, ale na vlastní intuici! | foto: Archiv ShutterstockShutterstock

Jak autorka vysvětluje: „Většina svobodných slečen touží po svém panu Osudovém. Příběh čtveřice kamarádek je nejen o jeho hledání, které má velmi svéráznou podobu a které se vymkne kontrole, ale také o tom, že jakkoliv je náročné, tak je i vtipné. Přeji si, aby se hlavní hrdinky staly pro čtenářky jejich kamarádkami a vyslaly jim jasný signál, že v tom nejsou samy a že nikdy není nic ztraceno. Taky si přeji, aby si knihu přečetl sem tam nějaký muž a snažil se nás pochopit. Aspoň trochu :-)...“

Jak najít to ho pravého? Autorka přidává zamyšlení...

Všechno je o lidech. O tom, jestli potkáme správné lidi ve správný čas. U štěstí na lásku a životní partnery to platí dvojnásob. Co ale dělat, když toho pravého ve správný čas mineme, nebo nepotkáme vůbec? Zkolabovat, napadne křehčí duše. Co ale vyřešíme, když se zhroutíme? Bohužel, nic. Tedy nezbývá nic jiného, než zabojovat a věřit, že svého pana Osudového potkáme. Do té doby si zachovat pohodu a všechny peripetie života single brát s humorem a nadhledem. Užívat si výhody svobody a obrnit se svatou trpělivostí.

Důležité je nevysílat matoucí signály. Chceme-li někoho slušného, těžko na něho zabere nahý model ze silonových punčocháčů a podobně.

Muži obecně nemají rádi problémy a už vůbec je nevyhledávají. Na to je vhodné myslet, to se vrátí v dobrém.

To je rad... Ale co praxe? Rady se snadno dávají, ovšem praxe umí všechny plány postavit na hlavu. Hrdinky knihy „Všichni muži jednou ranou“ o tom vědí své. S metodami hledání ideálu se potýkají každá jinak, podle svého charakteru a životní situace. Narážejí na základní otázky: Je lepší slevit z nároků, nebo riskovat nenajít nikoho? Je lepší bezpečný život v osobní nespokojenosti, nebo dobrodružný život s riziky? Je žárlivost zdravá, nebo nezdravá? Je lepší taktizovat, nebo volit upřímnost za každou cenu?

Kde jsou ty časy, kdy naši předkové chodili na čaje o páté a na plesy s partou kamarádů nebo kamarádek a tam si vybírali nenuceně své protějšky? Tam byla šance se zamilovat na první pohled a potkat se na stejném místě ve stejnou dobu třeba zase za týden. Teď frčí seznamky a aplikace. Jenže na to je potřeba mít dost času a pevné nervy. Šance na úspěch není malá, ale záruka není žádná. Člověk se musí vybavit pořádnou dávkou pozitivní energie a po každém neúspěchu mít připravenu proceduru „refreshe“, tedy rychlého nahození nálady zpátky do modelu „optimistická“ a „radostná“.

Někteří vlastně už ani o realitu nestojí. Přináší moc rizik a hlavně stojí moc námahy, času a peněz, a tak jim vyhovuje svět virtuálních vztahů. Ty jsou ale jen bublina v časoprostoru, která kdykoliv splaskne. V reálu je člověk s bublinou sám. Už proto je svět reálných vztahů nenahraditelný. V něm můžete dát někomu skutečný polibek, nebo případně i facku, nebo obojí dostat, ale to je vášeň, emoce, to je život. A toho se stojí za to nebát.

Nakonec by stejně bylo nejlepší, aby nás ten pravý sám oslovil u přátel, v práci, na ulici - a my jen řekly: Tak jo, dobře. Ano. :-) A nebo jinak: toho pravého naštěstí můžeme oslovit my samy.

Autor: Monika Hašková

