Zara Khoury věří na lásku. A to tolik, že vyrazí – se všemi svými věcmi (včetně nepostradatelného mopu) – na cestu z Dubaje do Liverpoolu, aby byla s mužem, kterého sotva zná. Je to riskantní, ale ona si je jistá, že spojit svůj život s Nickem ve městě, kde nikoho jiného nezná, je přesně to, co potřebuje. Stěhování je pro ni snadné – celý život se přesouvala z místa na místo, takže vlastně ani neví jakou zemi opravdu nazývá domovem. Ví jen, že vila v Dubaji, kde žije se svým otcem, nevlastní matkou a bratrem to opravdu není.

Jim Glover je zaseklý na místě. Od doby, co mu zemřel otec, odložil stranou své sny a zůstává v rodném Liverpoolu, aby se staral o matku. Pracuje na místě bez perspektivy jako výběrčí mýta a vypadá to, jako by pro něj veškeré dobrodružství skončilo. Dokud mu nezazvoní telefon a on se nedozví, že se mu možná právě změnil život – v soutěži v rádiu vyhrál zbrusu nové BMW. Jim má náhle pocit, že získal nový směr. Může prodat auto a vzít matku na Floridu za svou sestrou a jejími dětmi. Může konečně seknout s prací a najít si takovou, která by ho opravdu bavila. Zara a Jim by se, z hlediska pravděpodobnosti, nikdy neměli setkat, ale štěstěna tomu chce jinak, a když se jejich osudy střetnou, začíná cesta, která jim změní život. Krásný příběh o odvaze riskovat a žít život naplno.

„Moderní love story – praštěná, vtipná a plná překvapení. Líbilo se mi poznávat Jima a Zaru na jejich road tripu a sledovat, jak se jejich vztah postupně vyvíjí. A to vše na pozadí skvěle vykresleného, živého Liverpoolu. Hayleyna próza je vtipná a chytrá – opravdový závan čerstvého vzduchu.“

– Claire Frostová, autorka knihy Moje super (ne)realita

„Zbožňuji, zbožňuji, opravdu zbožňuji tenhle příběh! Skvělé, zábavné čtení. Magické osudové zvraty! Zařin a Jimův příběh byl jako jízda na horské dráze a já jsem ji milovala! Moderní pohádka umístěná na pozadí dvou okouzlujících měst.“

– Natalie Andersonová, autorka knih Tvrdohlavá snoubenka a Vládcova milenka