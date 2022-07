Francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry by na konci letošního června oslavil již 122. narozeniny. Vydavatelství OneHotBook se rozhodlo je oslavit vydáním Saint-Exupéryho druhého románu, bestsellerové knihy Noční let. Ta nahlíží na osudy statečných pilotů, kteří v dřevních dobách letecké dopravy riskovali své životy na nebezpečných cestách, a její autor při psaní vycházel z vlastních zkušeností pilota letecké pošty v Jižní Americe.

Její audioverze se chopil Hynek Čermák pod vedením zkušeného režiséra Michala Bureš.

Ondřej Hübl: Opona

Je možné se podívat za železnou oponu a prožít dovolenou uprostřed stalinských padesátých let?

Hrdina Hüblova dystopického thrilleru, miliardář podnikající v IT, si takový rodinný zájezd koupí, aby svoji levičáckou dceru zbavil radikálních názorů a zároveň urovnal manželskou krizi. Zpočátku se zdá, že jim specializovaná cestovní agentura připravila dokonalou iluzi nejdrsnější totality: ocitají se v městečku kdesi na východě, kde najatí herci předstírají skutečné budování komunismu s politickými procesy, kolektivizací, tvrdou dřinou v dolech a udavačstvím. Brzy se však ukazuje, že všechno je režírováno trochu jinak. Hra na diktaturu se vyostří a hrdinova role má náhle dramatický part. Anebo to celé není inscenace a herci žijí skutečné životy svých původních postav?

Stephen Fry: Hrdinové

Již staří Řekové se zmítali ve víru vášní. A teď je u toho šmíruje britský vtipálek!

Když se Prométheovou zásluhou věk bohů Řecku přejedl a prosadili se bájní hrdinové, začalo být u tamního moře dusno. Zhrzený Olymp dělal vlny a bojovníkům škodil proradným předurčením, uleželým incestem nebo aspoň vlčí mhou, což jsou přepychové podněty pro komika, který si předsevzal ukázat, že tehdejší výstřelky si v ničem nezadají s úlety 21. století. Plodí je přece tytéž vášně. V brilantně šoumenském podání Stephena Frye proto sledujte, jak díky filutovi Perseovi ztvrdnou Medúze rysy či jak prchlivý terminátor Héraklés zatočí s Hydrou coby položkou č. 2 na seznamu nucených prací. Plavte se s Iásónem za superženou Médeiou a buďte u toho, když kverulant Oidipús drtí Sfingu. Nemluvě o Théseovi, jenž vzal radši rozum do hrsti, když už v ní jeho tatík neudržel chtíč. Udatní rekové se sice občas prsí málem jako my ve statusech na sociálních sítích, ale bez jejich heroismu by nebylo umění Západu. Ostatně jsou to hvězdy, které vystoupaly až na oblohu!

Agatha Christie: Kočka mezi holuby

„No ne!“ zvolala paní Upjohnová, stále ještě hledící z okna – „To je ale zvláštní!“

Meadowbank byl jednou z nejúspěšnějších dívčích škol v Anglii. Ředitelka – slečna Bulstrodová – tu sice velela pevnou rukou, ale srdce měla pro všechny otevřené. To místo bylo jejím celoživotním dílem a ona ho milovala. Vysoké školné jí umožňovalo zaměstnávat kvalitní personál, a díky tomu rodiče žákyň dostávali přesně to, co od školy očekávali. Tedy až do vraždy neoblíbené učitelky tělocviku, kterou někdo začátkem letního semestru zastřelil... Po dalším útoku, k němuž opět došlo uprostřed noci v novém sportovním pavilonu, se školy zmocňuje chaos. Co všechno ví studentka Julia Upjohnová? Ona sama se obává, že je toho až příliš. Bez pomoci Hercula Poirota se tak neobejde, alespoň pokud se nechce stát příští obětí…

