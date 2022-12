Kazuo Ishiguro - Klára a Slunce

Nejznámější britský spisovatel japonského původu sir Kazuo Ishiguro se v novince Klára a Slunce opět vrací ke kritice elitářství. Ústy naivní robotky vypráví posmutnělou dystopickou pohádku o lidském světě odkázaném na energii božského Slunce, v jehož proměnlivém světle se dospělí nejednou jeví dětinštější než děti a roboti lidštější než lidé. Svůj hlas české audioverzi románu vydané pod značkou OneHotBook propůjčila herečka Klára Suchá.

Chápou umělé bytosti věci, které jejich tvůrcům unikají? Robotka Klára je „umělý přítel“ generace B2 a ve výloze obchodu čeká na dítě, jemuž by sloužila jako společnice. Postupem času se přesouvá do výprodeje, ne snad proto, že by byla technicky zastaralá, nýbrž naopak – je velmi pozorná a vidí věci, které zraku jiných robotů zůstávají skryty. Možná plně nerozumí souvislostem světa „tam venku“, zato má solidní kapacitu emocí, byť stále neodpovídají běžné lidské spontaneitě. Jednoho dne se jí konečně poštěstí a stává se součástí rodiny dospívající Josie, která však trpí nevyléčitelnou chorobou. Zvládlo by nemocnou dívku uzdravit Slunce, odnepaměti považované za zjevení boží tváře, v jehož solární pohon Klára věří?

Účinkuje: Klára Suchá

Délka nahrávky: 9 hodin 55 minut

Ukázku k poslechu najdete ZDE.

Jan H. Vitvar - Historky z podsvětí výtvarné kultury

Když dějiny výtvarného umění připomínají komedii plnou omylů…

Výtvarný kritik Jan H. Vitvar se nás rozhodl vzít na zábavnou a dobrodružnou exkurzi po dějinách vizuální kultury, která ukazuje, že cesta k pochopení umění bývá leckdy velmi dlouhá a plná nečekaných zákrut. Hrdiny jeho vyprávění nejsou jen výtvarní umělci, ale také uklízečky, strážci zákona či politici. Právě oni se totiž postarali o to, že se mnohá umělecká díla dostala na přední stránky novin nebo do televizních zpráv a že řada výtvarníků skončila před soudem nebo dokonce za mřížemi. Světová i česká historie zná spoustu případů, kdy svoboda umělecké výpovědi narazila na lidskou ignoranci, zakořeněné předsudky, falešnou morálku nebo oficiální cenzuru, a každým dnem jich bohužel přibývá. Zabránit jim asi nedokážeme, ale třeba se z nich alespoň poučíme a začneme se dívat na umění i na nás samotné trochu jinýma očima…

Čte: Petr Jeništa

Délka nahrávky: 6 hodin 51 minut

Ukázka: ZDE