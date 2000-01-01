Březen je měsíc knihy a vy nemáte co číst? V tom případě pro vás máme řešení. Podívejte se na zajímavé novinky z našich knihkupectví, určitě tam najdete něco, co vás chytne za srdce. Užijte si jaro s pěknou knížkou.
Autor: Profimedia.cz
Jedno místo, šest lidských osudů. Skladiště Petry Štarkové je mozaika šesti příběhů, která se odehrává na místě, kam jednotlivé postavy přicházejí s různým očekáváním. Pro někoho tento prostor představuje nový začátek, pro jiného životní úpadek.
Autor: Motto.cz
Priscilla se rozhodne naplánovat vysněnou žádost o ruku pro nejlepší kamarádku Tinu. Vypadá to však, že nastávající ženich Ryan ji možná předběhne. Spřáhne se s jeho kamarádem Oliverem. Zatímco spolu pracují na žádosti roku, nabízí se otázka: nebude nakonec ve hře víc než jedno „šťastně až na věky“? Začtěte se do knihy Projekt Zásnuby od Donny Marchettiové.
Autor: Jota.cz
Taky máte pocit, že domácnost buď zvládáte na jedničku, nebo totálně selháváte? Pokud chcete mít doma (a v sobě) víc klidu – bez výčitek a dokonalosti – kniha Marťy Fraňkové Organizovaná (většinu času) je pro vás. Je o organizaci jako formy péče o sebe. O tom, jak si vytvořit domov, který vás podrží, ne vyčerpá. O systému, který vám bude sloužit, ne vás řídit. Nenajdete tu úklidové tabulky, ale úlevu, pochopení a prostor pro vlastní návyky.
Autor: Pointa.cz
Začátek něčeho krásného od Jessicy Redland je romantický příběh z krajiny, která probouzí fantazii a učí srdce znovu milovat.
Autor: Motto.cz
Jon Echanove ve svém románu Učedník s mistrovskou přesností oživuje atmosféru Španělska 17. století – doby plné protikladů, kdy se moc a úpadek, naděje i zoufalství prolínaly na každém kroku. Je to příběh o dospívání, odvaze a schopnosti uchovat si jiskřičku lidskosti i tam, kde vládne nespravedlnost. Pro čtenáře, kteří milují napětí, historickou věrnost a romány jako Oliver Twist, bude Učedník skutečnou literární lahůdkou.
Autor: Jota.cz
Překážky na cestě ke štěstí si vytváříme sami. Debutový román české autorky Radky Volfové Dům v třešňovém sadu vypráví o tom, že staré bolístky a prohry nejde jen tak zamést pod koberec.
Autor: Motto.cz
Dvě rodiny, dva rozdílné světy a doba, která lámala i ty nejsilnější. Lenka Chalupová ve své knize Hrbaté duše ukazuje, že ne každý hřbet je pokřivený od bolesti. Některé se kroutí pod tíhou viny.
Autor: Motto.cz
„Teorie nevzdělanosti“ Konrada Paula Liessmanna je základní knihou pro každého, kdo odmítá věřit, že k moudrosti stačí vyhledávač. Ukazuje naopak, že v době největší dostupnosti informací strádáme intelektuálně víc než kdy dřív.
Autor: Leda.cz
Ochráním tě je silný psychologický román o rodině, která se snaží držet pohromadě, když důvěra se začne rozpadat. Johan Rundberg s mimořádnou citlivostí zkoumá hranici mezi ochranou a kontrolou, láskou a strachem, upřímností a tajemstvími a klade otázku, co všechno jsme ochotni udělat, abychom ochránili své nejbližší.
Autor: Jota.cz
Elena žije spokojený rodinný život – dokud neodhalí manželovu nevěru. Co začne jako snaha zachránit manželství, ji zavede na cestu, ze které už není návratu zpět k té, jakou byla. Autorka knihy Manželství jako špatný vtip Petra Zemánková, sama manželka a matka, pojala nelehkou situaci hlavní hrdinky s dávkou reality i humoru.
Autor: Pointa.cz
Přístupná knížka Rudolfa Červenky Nic v tobě není zbytečné seznamuje s živou duchovní disciplínou, s poznáním, o něž se člověk může opřít. Text vysvětluje proměnu a pomáhá jí. Srozumitelný výklad prostupuje řada jednoduchých, ale silných cvičení – meditace a kontemplace, aktivní imaginace i denní rituály pro harmonizaci vnitřní energie.
Autor: Leda.cz
Po bolestivém rozchodu odjíždí Nina do Londýna hledat samu sebe. Čeká ji chaos sdíleného bydlení, gastronomie i randíček na hraně trapnosti – a spousta aha momentů u sklenky vína. Kniha Nely Bilousové Všechno bylo jinak promlouvá k mladým ženám, které jsou pod tlakem stihnout vše – kariéru, cestování i vztah – do třicítky. Připomíná, že každý má svou vlastní cestu a že i pád na hubu je pohybem kupředu.
Autor: Pointa.cz
Ve městech už se nedá žít a Miina rodina je nucena přestěhovat se do Výšiny, uměle vytvořené kolonie v horách. Je tam bezpečno, vše dokonale funguje, v centru se navíc nachází obrovská Květinová archa, která zaručuje záchranu vegetace na Zemi. Novinka Výšina od Markéty Lukáškové vás bude bavit.
Autor: Motto.cz
Srdci ani počasí neporučíš. Emotivní rodinná sága Aleny Vachtové Ticho po dešti si vás určitě podmaní.
Autor: Motto.cz
Slyšeli jsme o ní, vyzkoušeli jsme si ji, na něco jsme se jí zeptali. Co dál? Máme se o ni víc zajímat? Vyplatí se to? Jak nám může umělá inteligence prospět? Konkrétně v čem? Anebo od ní lidem něco hrozí? Kniha Rudolfa Červenky Umělá inteligence - zdroje, podstata, současný stav, využití, výhled se ve třiatřiceti kapitolách zabývá různými souvislostmi AI.
Autor: Leda.cz
Divoká Amerika 19. století. Osiřelá Sára si musí rychle vybrat: nevěstinec, nebo cizí muž slibující nový život. Romantický dobrodružný příběh o odvaze dívky, která se pomalu mění v ženu. Michaela Vaščíková, pracující pro záchrannou stanici volně žijících živočichů, píše od dětství. Jejím cílem je ve čtenáři probudit emoce a příběh, který se s ním spojí. Kniha Do neznáma s cizincem je určena především empatickým ženám s rády romantiky, ale zaujala i mužské čtenáře, kteří neodolají dobrodružným příběhům.
Autor: Pointa.cz
Dávná láska, stará vina a bolestné pokání. Thriller od držitelky Magnesie Litery Jany Jašové Zapalte hranici vás vtáhne a nepustí.
Autor: Motto.cz
Zen je dokonalým lékem na chaos moderního života. Renomovaný buddhistický mnich Shunmyo Masuno čerpá ze sto let staré moudrosti, aby vám ukázal, jak do moderního života vnést podstatu zen buddhismu. Poslechněte si audioknihu Umění prostého života - 100 zenových aktivit pro klidnější život.
Autor: Jota.cz