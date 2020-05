Život Nell Stevensové je jeden velký chaos.

Když Nell zkrachuje kavárna a spolu s ní i její vztah, její „šťastně až do smrti“, které si plánovala v Kalifornii, stěhuje se zpět do Londýna, aby začala znovu. V Londýně se toho však hodně změnilo. Všechny její svobodné kamarádky jsou vdané a mají děti. Kvůli závratné výši nájmů je nucena pronajmout si pokoj v domě neznámého člověka a ve světě dokonalých životů prezentovaných na Instagramu si připadá jako troska. A co je ještě horší, jako troska po čtyřicítce.

Když však Nell získá práci jako autorka nekrologů, seznámí se s úžasnou Cricket, vdovou po osmdesátce potýkající se s vlastními problémy, a vznikne mezi nimi nepravděpodobné přátelství. Vzájemně si pomáhají uzdravit svá zlomená srdce a vyrovnávat se s tím, že jejich životy se nevyvíjejí podle plánu, jedna druhou směřuje k novým dobrodružstvím a nečekaným radostem. Po všech životních kotrmelcích je Nell odhodlaná zajistit, že příští rok bude úplně jiný. Je totiž načase převrátit svůj život vzhůru nohama.