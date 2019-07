Berani

Užívat si budete prázdninových letních dnů a nejspíš na sobě nedáte znát, že ve skutečnosti můžete být i poněkud rozladěni. Na štěstí se pravděpodobně nebudete moci moc spoléhat. Naopak budete pod větším tlakem a bude dobré, když budete velmi obezřetní. Týkat se to bude zejména dodržování pravidel a dohod. Pokud můžete, hoďte věci kariéry a společenského postavení za hlavu a snažte si udělat čas jenom pro sebe a své blízké. Vaše vztahy se tak pročistí a dostanou nový vítr do plachet. Pokud vše chcete ještě více zharmonizovat, tak díky tomu, že je tady léto, tak vaše směrování by mělo být do klidu přírody. Zanechte tedy na nějaký čas věčného pachtění se za něčím, mnohdy pofiderním a opravdu jen odpočívejte. Vypadá to, že je to opravdu nutné.