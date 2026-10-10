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Horoskop pro každé znamení na 42. týden roku 2026

  4:30
Užijte si následující podzimní dny v plné síle. Panny doslova zaplaví kupa skvělých nápadů, které se vyplatí rozpracovat. Ryby dostanou chuť se pustit do nových kurzů či studia. A ostatní znamení? Nenechte se nepříjemně překvapit a zjistěte, jaké hvězdné poselství čeká v příštích dnech právě na vás už teď.
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Beran

Beran

Víte, že když jednáte jen dle sebe a ve svém zájmu, nemáte z toho dřív nebo později dobrý pocit. Snažte se tedy příští dny všechno vyladit tak, abyste byli spokojeni vy i lidé z vaší blízkosti, ale i ti, které jen náhodně potkáte. Není to vždy snadné, ale za vnitřní pohodu to stojí.

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