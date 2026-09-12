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Horoskop pro všechna znamení na 38. týden roku 2026

Září je v plném proudu, jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím týdnu? Býci, získáte větší nadhled nad svými vztahy, tak si vylaďte partnerství, rodičovství i kamarády. Štíři, na všechny změny v životě si zvyknete rychleji, než jste čekali. Pokud jste v rutině, vneste si do ní nové podněty: přihlaste se do kroužku nebo zkuste nové hobby.
Část 1/12

Beran

Beran

Nepřepískněte to se svými časovými plány, vše si dobře naplánujte, ať zbytečně nic nehoníte. Nějaké stresy se objeví samy od sebe, nemusíte je tedy ještě navyšovat tím, že budete chtít zvládnout co nejvíc činností. Něco se obejde bez vás, další akce můžou i počkat. Šetřete se.

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Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti

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„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože...

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Zrovna když jejich sláva prudce stoupala, přišly tyto hvězdy o životy.

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Horoskop pro všechna znamení na 38. týden roku 2026

Ilustrační foto

Září je v plném proudu, jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím týdnu? Býci, získáte větší nadhled nad svými vztahy, tak si vylaďte partnerství, rodičovství i kamarády. Štíři, na všechny...

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Bolí vás záda ze sezení? Fyzioterapeutka radí, co během dne změnit

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Bolí vás po dni u počítače záda nebo máte ztuhlý krk? Problém nemusí být v tom, že sedíte „špatně“, ale že v jedné poloze zůstáváte příliš dlouho. Fyzioterapeutka Lenka Vojtovič radí, jak sezení...

12. září 2026

Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy

Komerční sdělení
Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy .

Kanadský zpěvák GAROU vystoupí se svou kapelou v rámci evropského tour „The Best of“ na jediném koncertě v České republice, a to 2. 10. 2026 v Kongresovém centru Praha.

11. září 2026

Barva plná lesku: Garnier Olia má novou beauty posilu

Komerční sdělení
Barva plná lesku: Garnier Olia má novou beauty posilu.

Toužíte po intenzivní barvě, hebkých vlasech a oslnivém lesku? Garnier Olia spojuje sílu květinových olejů s barvením bez amoniaku. A teď přidává novinku Olia Gloss pro rychlé oživení barvy.

11. září 2026

„Spočítej mi to“ je špatně. Učitel ukazuje, jak má dítě používat umělou inteligenci

Premium
Daniel Pražák učí přírodopis, dějepis a focení na veřejné základní škole. Školí...

Umělá inteligence mění školu, ale učitele podle pedagoga nenahradí. Pakliže tedy nebudou dětem pouze přeříkávat učebnice. Jak učit s AI děti? Klíčové je učit je ověřovat, přemýšlet, nebát se chyb...

11. září 2026

V 68 letech řádí v korzetu a krajkovém negližé. Letošní léto patří Madonně

Madonna během červnového koncertu na Times Square vystoupila v odvážném modelu.

Popové hvězdě Madonně táhne na sedmdesát, s přibývajícím věkem však rozhodně nezpomaluje. Naopak. Nové album, lifting obličeje a vztah s výrazně mladším partnerem jako by jí vlily do žil novou mízu a...

11. září 2026

Hrdá na své křivky. Vyneste své plné tvary v kouscích, které budou slušet

Ilustrační snímek

Mnoho žen bere při oblékání plnější postavu jako výzvu. Styl ale s velikostí nesouvisí. Osvojte si jednoduché tipy, díky kterým se budete cítit pohodlně, sebevědomě a šik, radí stylistka Veronika...

11. září 2026

Když do sebe všechno zapadne a vznikne něco výjimečného

Designérka Natálie Marie Vlčková a DJ a producenta Kenny Rough

Někdy se věci sejdou tak, jako by byly dokonale naplánované. Přitom nejsou. Správní lidé se potkají na správném místě, sedne nálada, hudba i energie a z úplně obyčejné chvíle se najednou stane...

10. září 2026

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Pokud toužíte po šťavnatých a opticky plnějších rtech, nemusíte se nutně nechat opíchat injekcemi. Než se rozhodnete pro nepříjemný zákrok, vyzkoušejte tento snadný videonávod o třech krocích od naší...

10. září 2026

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Čas slunce a prázdnin má jinou atmosféru než zbytek roku. Všichni tak trochu zpomalí. I z práce jdeme klidnějším krokem a omrkneme, jak v parku kvetou hortenzie. Pojďme si špetku tohohle pocitu...

10. září 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
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Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

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