Září je v plném proudu, jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím týdnu? Býci, získáte větší nadhled nad svými vztahy, tak si vylaďte partnerství, rodičovství i kamarády. Štíři, na všechny změny v životě si zvyknete rychleji, než jste čekali. Pokud jste v rutině, vneste si do ní nové podněty: přihlaste se do kroužku nebo zkuste nové hobby.
Nepřepískněte to se svými časovými plány, vše si dobře naplánujte, ať zbytečně nic nehoníte. Nějaké stresy se objeví samy od sebe, nemusíte je tedy ještě navyšovat tím, že budete chtít zvládnout co nejvíc činností. Něco se obejde bez vás, další akce můžou i počkat. Šetřete se.