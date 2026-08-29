Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Horoskop pro každé znamení na 36. týden roku 2026

Září nesmlouvavě klepe na dveře. Jak se nám podle hvězd bude dařit v prvním školním týdnu? Panny, pohlídejte si víc trávení a neživte v sobě křivdy, které nemůžete „skousnout“. Slezina vám poděkuje. Ryby, někdo vám naznačí něco, co neuslyšíte úplně rády. I kdyby byl mimo, utřídíte si tím myšlenky.
Část 1/12

Beran

horoskop beran

Budete hlava otevřená, dobře vám půjde učení, a to bez ohledu na věk. Jestli se tedy chcete v něčem zdokonalit, máte šanci. Zvládnete i cizí jazyky, pokud jste o dovolené zjistili, že v tom pokulháváte. Věnujte se ale i partnerským a rodinným vztahům, líp teď pochopíte své blízké.

Horoskopy


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami

Demi je ve světě stále populárnější.

Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...

Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie

Bikiny byly zapovězeny na plážích ve Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku i...

Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....

Marián v Extrémních proměnách překvapil trenéra i sám sebe. Shodil 99 kilo

V Extrémních proměnách se Marián nesnažil jen změnit své tělo, ale přenastavit...

Mariánovi je pouhých 23 let, přesto se dopracoval k morbidní obezitě. Psychické problémy, pramenící z náročného dětství, si zvykl zajídat. Každý chod následoval ještě sladký „zákrm“. V Extrémních...

Jak chutnala vaše dovolená? Podívejte se na vítězné fotky v soutěži

Soutěž
Výborná pražma objednaná v přímořské restauraci ve Stegně na Rhodosu.

Naše prázdninová fotosoutěž je u konce. Děkujeme za všechny zaslané snímky, nad kterými se nám v redakci sbíhaly sliny. Bylo těžké vybrat ty nejzajímavější, ale nakonec jsme sestavili top desítku...

Neplacená péče o partnerovy nálady. Co je mankeeping a proč ničí randění

ilustrační snímek

Výzkum ze Stanfordovy univerzity konečně pojmenoval fenomén, se kterým se mnoho žen potýká už řadu let. Říkají mu mankeeping, tedy něco jako péče o muže. A pomáhá vysvětlit, proč tolik žen v poslední...

Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely

Někdy si to holt nesedne a ani slavné VIP se nemohou vystát.

Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...

29. srpna 2026

Mnohem víc než spisovatelka jsem otrok, říká o práci z domu Zuzana Hubeňáková

Zuzana Hubeňáková

Humor má v krvi, sarkasmus v malíku a na nudu nemá čas. Spisovatelka Zuzana Hubeňáková o cestě z korporátu ke psaní, o práci scenáristky soutěže Na lovu, o rodinném životě plném zvířat i o tom, že s...

29. srpna 2026

Horoskop pro každé znamení na 36. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Září nesmlouvavě klepe na dveře. Jak se nám podle hvězd bude dařit v prvním školním týdnu? Panny, pohlídejte si víc trávení a neživte v sobě křivdy, které nemůžete „skousnout“. Slezina vám poděkuje....

29. srpna 2026

Jak chutnala vaše dovolená? Podívejte se na vítězné fotky v soutěži

Soutěž
Výborná pražma objednaná v přímořské restauraci ve Stegně na Rhodosu.

Naše prázdninová fotosoutěž je u konce. Děkujeme za všechny zaslané snímky, nad kterými se nám v redakci sbíhaly sliny. Bylo těžké vybrat ty nejzajímavější, ale nakonec jsme sestavili top desítku...

10. července 2026,  aktualizováno  28. 8. 8:09

Správná masáž je slastí pro nohy. Vyzkoušejte klasickou nebo thajskou

Ilustrační snímek

Máte za sebou náročný den? Dopřejte si masáž chodidel, která vás uvolní, zrelaxuje a dodá vám novou energii. Poradíme, jaký typ masáže si vybrat.

28. srpna 2026

Vrbu, vzor i divokou dračici. Jaké kamarádky potřebujeme pro šťastný život

ilustrační snímek

Mít v životě pár spřízněných duší je výhoda. Každá z nich vám přináší něco jiného, ale dohromady tvoří oporu, kterou oceníte v každém věku. Podle vědců by každá žena měla mít těchto sedm typů...

28. srpna 2026

Máte pocit, že nejste ve svém těle? Mozek se vás možná snaží chránit

Ilustrační fotografie

Míváte pocit, že se na sebe díváte zvenčí, svět kolem je jako za sklem a vlastní tělo vám připadá cizí? Takové stavy bývají nepříjemné, ale většinou mají přirozené vysvětlení a dají se úspěšně...

28. srpna 2026

Srpnový úplněk v Rybách doprovodí zatmění. Sledujte ho od 4:33 ráno

Srpnový úplněk nastane 28. srpna 2026 ve znamení Ryb. Doprovodí ho výrazné...

Srpnový úplněk doprovodí výrazné částečné zatmění Měsíce. Zjistěte, kdy přesně nastane, proč bude ve znamení Ryb, co podle astrologie přinese a jaké další úplňky i astronomické jevy nás čekají do...

27. srpna 2026  18:25

Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami

Demi je ve světě stále populárnější.

Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...

27. srpna 2026  8:40

Když se vám nedívá do očí. O dokonalý dekolt pečujte, mazání je nezbytné

Ilustrační snímek

Jistě, nic není takové jako dřív. Ale vaše křivky mají ještě pořád co předvést. Jak na to?

27. srpna 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Marián v Extrémních proměnách překvapil trenéra i sám sebe. Shodil 99 kilo

V Extrémních proměnách se Marián nesnažil jen změnit své tělo, ale přenastavit...

Mariánovi je pouhých 23 let, přesto se dopracoval k morbidní obezitě. Psychické problémy, pramenící z náročného dětství, si zvykl zajídat. Každý chod následoval ještě sladký „zákrm“. V Extrémních...

27. srpna 2026

Lahev na vodu jako módní doplněk?

Komerční sdělení
Lahev na vodu jako módní doplněk? S outfitem ji můžete sladit stejně jako...

Kabelka, brýle, šperky – a k tomu nápojová lahev. Z funkčního předmětu se stal doplněk, který může s outfitem splynout, nebo mu dodat nepřehlédnutelný akcent.

26. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.