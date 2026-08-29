Září nesmlouvavě klepe na dveře. Jak se nám podle hvězd bude dařit v prvním školním týdnu? Panny, pohlídejte si víc trávení a neživte v sobě křivdy, které nemůžete „skousnout“. Slezina vám poděkuje. Ryby, někdo vám naznačí něco, co neuslyšíte úplně rády. I kdyby byl mimo, utřídíte si tím myšlenky.
Budete hlava otevřená, dobře vám půjde učení, a to bez ohledu na věk. Jestli se tedy chcete v něčem zdokonalit, máte šanci. Zvládnete i cizí jazyky, pokud jste o dovolené zjistili, že v tom pokulháváte. Věnujte se ale i partnerským a rodinným vztahům, líp teď pochopíte své blízké.