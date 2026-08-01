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Horoskop pro každé znamení na 32. týden roku 2026

Jaké budou naše další srpnové dny podle hvězd? Býci, pokud budete v práci, počítejte s větším tlakem. Dokážete ho však usměrnit tím, kolik si toho na sebe necháte naložit. Štíři, i vám práce může přerůstat přes hlavu a budete na ni myslet i na dovolené. Nepanikařte a rozmyslete si, co je možné odložit.
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Beran

horoskop beran

Když se budete projevovat jako neústupní berani, mohlo by se stát nejen to, že si zablokujete komunikaci s lidmi, ale že se vás někteří začnou až bát. Hlavně u dětí a citlivějších blízkých to ovšem fakt nechcete. Proto buďte otevřeni i kompromisům, udělat ústupek není vždy prohra.



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