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Jaké dny nám hvězdy předpovídají na přelomu července a srpna? Berani, vy si dáte na první místo vztahy. A pokud ne, tak se samy přihlásí. Uvědomíte si, co pro vás lidi znamenají. Váhy, vy se na přelomu měsíců zastavíte a budete mít tendenci hodnotit uplynulý půlrok. Zaměřte se na to, co se vám za tu dobu povedlo.
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Beran

Ilustrační snímek

S koncem července a začátkem srpna si dáte na první místo hlavně vztahy. Ty se můžou přihlásit i samy, zvlášť pokud zažijete rodinnou dovolenou. Uvědomíte si, co pro vás vaši lidi znamenají, a přehodnotíte mnohé postoje, aby vám společně bylo líp. To platí i o vztazích s přáteli.



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