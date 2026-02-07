Beran
Únor se vám bude zdát ještě kratší, než obvykle bývá, a tyto dny budete mít pocit, že se na všechno koukáte snad z rychlíku. Dokonce i nepříjemné věci uplynou dost rychle, ale byla by škoda neužít si těch pěkných a milých. Proto sami příliš nespěchejte, snažte se trochu brzdit čas.
Býk
V těchto dnech a hlavně kolem úterního novoluní by se mohly ozvat drobné zdravotní potíže, které si nechcete připustit. Teď si ale uvědomíte, že byste je měli řešit. Řeknete si konečně: „Aha, je třeba upravit spánek, jídlo, pravidelný režim, aha, toto mi vyhovuje víc, tudy se dám.“
Blíženci
Polovina února vám slibuje větší stabilitu, a to jak finanční, tak ve vztazích a práci. Šanci na zlepšení mají ti Blíženci, kteří se v poslední době cítili rozhození hlavně duševně. Pokud se nebudete přepínat a také nimrat v maličkostech, máte šanci na dobrou psychickou regeneraci.
Rak
O Racích se říká, že mají rodinu na prvním místě, a u vás to tak bude. Tedy bude to tak ještě víc než jindy. Mohli byste mít tedy tu a tam pocit, že je toho na vás naloženo až dost. Odpočiňte si a nebuďte maximalisti. Platí to i pro ty, kdo rodinu nemají, ale pečují o všechny kolem.
Lev
Stále vás budou zaměstnávat vztahy, budete o nich přemýšlet, uvědomíte si různé souvislosti, pochopíte lidi, o kterých jste si mysleli, že jsou mimo, a sami k sobě budete upřímní. I kdybyste přišli na něco, co vám nehraje do karet, nevadí, zpracujete to k prospěchu svému i druhých.
Panna
Svoje finance míváte většinou pod kontrolou, ale teď dostanete chuť trochu si vyhodit z kopýtka, třeba si jen tak vsadit nebo koupit něco, co není úplně v plánu a ani moc rozumné. Nejde ani tak o to, jestli to máte udělat, ale spíš, na co vás to upozorňuje. Měli byste trochu odlehčit.
Váhy
Pořád se co nejlépe starejte o únorový orgán, tedy o ledviny. Když jim dáte, co potřebují, tedy například teplé nápoje a jídlo, ten správný pohyb a víc klidu, najednou si uvědomíte, jak vám to pomohlo nejen zdravotně, ale i co se týče dobré nálady a optimističtějšího pohledu na svět.
Štír
Příští dny se může stát, že sami se sebou nebude tak spokojeni jako jindy, a je jedno, jestli půjde o vztahy nebo práci. Nepanikařte, nejdřív zjistěte, zda je na tom šprochu pravdy trochu, anebo jde jen o zimní depku. Máte na to všechno uklidnit, usadit a vylepšit, jen se mějte rádi.
Střelec
Zatím sice necítíte jaro ve vzduchu, ale i tak se vám nalije energie do žil, a to až tak, že budete ochotni všem pomáhat a nabírat si různé aktivity. Nic proti ničemu, vy byste nemohli žít jen sami pro sebe, ovšem vyčerpat se v půlce zimy není moudré. Nic proto nepřehánějte.
Kozoroh
O náladu by vás teď mohly připravit jen zdánlivé prkotiny – vypadlý proud, zrovna když to nejmíň potřebujete, zdrcnutá bábovka a jiné lapálie, které sice naštvou, ale ve výsledku se neděje nic hrozného. Umíte si vážit toho, co máte, tak se nenechte vyhodit z konceptu.
Vodnář
Úterní novoluní ve Vodnáři vás neovlivní, jen byste se neměli od víkendu příliš přetěžovat. Platí to nejen pro pohybové aktivity, ale také pro stravování, snažte se jíst lehce a hlavně teplé jídlo. Co se týče vztahů, neopomínejte pečovat i o ty pracovní a sousedské, přinese vám to víc pohody.
Ryby
V zaměstnání vás ocení, doma to bude klapat, a pokud se chcete s někým seznámit, namane se zajímavá možnost. Co víc si přát? Snad jen to, že s tím, jak se zvolna blíží vaše znamení, byste si měli udělat trochu větší pořádek v tom, co cítíte a chcete, a co si spíš přejí ostatní.