Horoskop pro každé znamení na 7. týden roku 2026

Únor se pomalu sune ke svému druhému týdnu a nás čeká svátek sv. Valentýna. Co si pro nás do následujících dní připravily hvězdy? Berani, máte pocit, že na ubíhající dny koukáte z rychlíku. Zpomalte a zkuste si užít alespoň ty pěkné chvilky. Váhy, vy se zaměřte na únorový orgán: ledviny. Dopřejte jim zdravou stravu, dostatek vody i pohyb. Zjistíte, že je vám lépe, a to nejen zdravotně.

Beran

Ilustrační snímek

Únor se vám bude zdát ještě kratší, než obvykle bývá, a tyto dny budete mít pocit, že se na všechno koukáte snad z rychlíku. Dokonce i nepříjemné věci uplynou dost rychle, ale byla by škoda neužít si těch pěkných a milých. Proto sami příliš nespěchejte, snažte se trochu brzdit čas.

Býk

Ilustrační snímek

V těchto dnech a hlavně kolem úterního novoluní by se mohly ozvat drobné zdravotní potíže, které si nechcete připustit. Teď si ale uvědomíte, že byste je měli řešit. Řeknete si konečně: „Aha, je třeba upravit spánek, jídlo, pravidelný režim, aha, toto mi vyhovuje víc, tudy se dám.“

Blíženci

Ilustrační snímek

Polovina února vám slibuje větší stabilitu, a to jak finanční, tak ve vztazích a práci. Šanci na zlepšení mají ti Blíženci, kteří se v poslední době cítili rozhození hlavně duševně. Pokud se nebudete přepínat a také nimrat v maličkostech, máte šanci na dobrou psychickou regeneraci.

Horoskopy

Rak

Ilustrační snímek

O Racích se říká, že mají rodinu na prvním místě, a u vás to tak bude. Tedy bude to tak ještě víc než jindy. Mohli byste mít tedy tu a tam pocit, že je toho na vás naloženo až dost. Odpočiňte si a nebuďte maximalisti. Platí to i pro ty, kdo rodinu nemají, ale pečují o všechny kolem.

Lev

Ilustrační snímek

Stále vás budou zaměstnávat vztahy, budete o nich přemýšlet, uvědomíte si různé souvislosti, pochopíte lidi, o kterých jste si mysleli, že jsou mimo, a sami k sobě budete upřímní. I kdybyste přišli na něco, co vám nehraje do karet, nevadí, zpracujete to k prospěchu svému i druhých.

Panna

Ilustrační snímek

Svoje finance míváte většinou pod kontrolou, ale teď dostanete chuť trochu si vyhodit z kopýtka, třeba si jen tak vsadit nebo koupit něco, co není úplně v plánu a ani moc rozumné. Nejde ani tak o to, jestli to máte udělat, ale spíš, na co vás to upozorňuje. Měli byste trochu odlehčit.

Horoskopy

Váhy

Ilustrační snímek

Pořád se co nejlépe starejte o únorový orgán, tedy o ledviny. Když jim dáte, co potřebují, tedy například teplé nápoje a jídlo, ten správný pohyb a víc klidu, najednou si uvědomíte, jak vám to pomohlo nejen zdravotně, ale i co se týče dobré nálady a optimističtějšího pohledu na svět.

Štír

Ilustrační snímek

Příští dny se může stát, že sami se sebou nebude tak spokojeni jako jindy, a je jedno, jestli půjde o vztahy nebo práci. Nepanikařte, nejdřív zjistěte, zda je na tom šprochu pravdy trochu, anebo jde jen o zimní depku. Máte na to všechno uklidnit, usadit a vylepšit, jen se mějte rádi.

Střelec

Ilustrační snímek

Zatím sice necítíte jaro ve vzduchu, ale i tak se vám nalije energie do žil, a to až tak, že budete ochotni všem pomáhat a nabírat si různé aktivity. Nic proti ničemu, vy byste nemohli žít jen sami pro sebe, ovšem vyčerpat se v půlce zimy není moudré. Nic proto nepřehánějte.

Horoskopy

Kozoroh

Ilustrační snímek

O náladu by vás teď mohly připravit jen zdánlivé prkotiny – vypadlý proud, zrovna když to nejmíň potřebujete, zdrcnutá bábovka a jiné lapálie, které sice naštvou, ale ve výsledku se neděje nic hrozného. Umíte si vážit toho, co máte, tak se nenechte vyhodit z konceptu.

Vodnář

Ilustrační snímek

Úterní novoluní ve Vodnáři vás neovlivní, jen byste se neměli od víkendu příliš přetěžovat. Platí to nejen pro pohybové aktivity, ale také pro stravování, snažte se jíst lehce a hlavně teplé jídlo. Co se týče vztahů, neopomínejte pečovat i o ty pracovní a sousedské, přinese vám to víc pohody.

Ryby

Ilustrační snímek

V zaměstnání vás ocení, doma to bude klapat, a pokud se chcete s někým seznámit, namane se zajímavá možnost. Co víc si přát? Snad jen to, že s tím, jak se zvolna blíží vaše znamení, byste si měli udělat trochu větší pořádek v tom, co cítíte a chcete, a co si spíš přejí ostatní.

Horoskopy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Žiju si skvěle, ale je mi smutno. Pro rodinu mého muže jsem chudinka z Východu

Ilustrační snímek

Dům či byt, který člověk považuje za domov, lze najít kdekoli na světě, ale ten pravý je většinou jen jeden. A hlavně vás tam musí mít rádi. Což na vlastní kůži pocítila Alžběta, která se provdala do...

Příběh Ireny: Zamilovala jsem se do mladšího kolegy, mám se rozvést?

Ilustrační snímek

Nemělo se to asi stát, ale stalo se. Můj dosavadní život je vzhůru nohama a to kvůli jednomu člověku, který loni nastoupil k nám do práce. Bude mi čtyřicet a myslela jsem si, že tohle se mně stát...

Horoskop na první únorový týden: Co čeká vaše znamení?

horoskop

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Ilustrační snímek

Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...

Únorový úplněk ve Lvu 2026 otevírá téma autenticity. Přestaňte se skrývat

Úplněk ve Lvu

V neděli 1. února 2026 nás čeká první únorový úplněk, který se tentokrát odehraje v ohnivém a hrdém znamení Lva. Pokud máte pocit, že v posledních dnech vaše emoce připomínají horskou dráhu nebo...

Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

Některé osobnosti jsou štíhlé až příliš a jejich fanoušci o ně mají strach.

V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...

7. února 2026

Horoskop pro každé znamení na 7. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Únor se pomalu sune ke svému druhému týdnu a nás čeká svátek sv. Valentýna. Co si pro nás do následujících dní připravily hvězdy? Berani, máte pocit, že na ubíhající dny koukáte z rychlíku. Zpomalte...

7. února 2026

Dárky k Valentýnu, které potěší celou rodinu

Komerční sdělení
Dárky k Valentýnu, které potěší celou rodinu.

Čistá a chutná voda bez zápachu, chloru a škodlivin bohužel není samozřejmost, přitom je nezbytná pro naše zdraví. Všichni tito pomocníci vodu vyčistí a dokážou i další věci, díky kterým si je...

6. února 2026

Oblékněte se do vroubků. Manšestr vás zahřeje a je navíc trendy

Kalhoty, cena 599 Kč

Vroubky úzké či široké, tkanina příjemná na dotek, s jemným vlasem, prodyšná, trvanlivá pevná, teplá – to je manšestr. Máte doma aspoň jeden manšestrový kousek? Teď je totiž trendy!

6. února 2026

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Ilustrační snímek

Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...

6. února 2026

Hudba nás doprovází všude, poté máme problém s tichem, míní muzikoterapeutka

Hostem podcastu NA KAFI byla speciální pedagožka a muzikoterapeutka Barbora...

Dokáže nás rozveselit, nabít energií, ale také utlumit a stáhnout do smutku. Často může za naši rychlou jízdu v autě a občas také za podrážděné reakce do okolí. Jaký vliv má na nás hudba? A pro koho...

6. února 2026

Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Komerční sdělení
Zdravý úsměv stojí za trochu námahy!

Vsadíme se, že na takovémhle kurzu jste ještě nebyla! A přitom je důležitější než jakýkoli jiný. Naučíte se na něm totiž jednu zásadní věc, které se věnujete odmalička dvakrát denně celý život....

5. února 2026

Valentýn jako oslava sebelásky. Protože péče začíná u vás…

Komerční sdělení
Valentýn jako oslava sebelásky.

Valentýn už dávno nemusí být jen o romantických gestech pro druhé. Stále častěji se stává připomínkou toho nejdůležitějšího vztahu, který v životě máme – vztahu k sobě samým. Sebeláska není trend ani...

5. února 2026

Jak na krásné a zdravé vlasy? Vliv mají geny, ale hlavně péče

Když dodržíte pár pravidel, vlasy se vám odmění skvělou kondicí.

Napříč kulturami jsou vlasy vnímány jako symbol krásy a projev zdraví a kondice. Někdo ten dar dostal do vínku, jiný potřebuje trochu pomoct. Víte, jak na to?

5. února 2026

Mozek potřebuje rutinu. Usnadněte mu práci a dopřejte mu ji

ilustrační snímek

Každý den ta samá písnička: vstávání, práce, starost o rodinu… Psychologové však tvrdí, že tento starý známý „kolotoč“ je pro vás extrémně zdravý. Proč?

4. února 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Tepová frekvence: Jak ji využít pro spalování tuků i regeneraci, radí odborník

Ilustrační fotografie

Tepová frekvence je jedním z nejjednodušších signálů, podle kterých poznáme, jak na tom naše tělo je – při pohybu, ve stresu i během spánku. Je ale skutečně klíčem ke spalování tuků a lepší kondici?...

4. února 2026

Žiju si skvěle, ale je mi smutno. Pro rodinu mého muže jsem chudinka z Východu

Ilustrační snímek

Dům či byt, který člověk považuje za domov, lze najít kdekoli na světě, ale ten pravý je většinou jen jeden. A hlavně vás tam musí mít rádi. Což na vlastní kůži pocítila Alžběta, která se provdala do...

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.