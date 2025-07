Část 1/12

Beran

Budete mít tendenci razit si beranovitě svou cestu kupředu a nenechat si do ničeho moc mluvit. Zvažte, zda je to opravdu správně. Jedna věc je být přesvědčen o své pravdě, ta druhá mít klidné a pohodové vztahy. Teď byste mezi tím mohli najít zdravou rovnováhu, chce to ovšem chtít.