redakce

Co nás čeká o prvních prázdninových dnech podle hvězd? Lvi, pokud vyrážíte na úřady řešit formality, obrňte se trpělivostí. Zvládnete to jen s klidem a s rozvahou. Vodnáři, teprve teď vám dojde, co jste prožili v první polovině roku. Za to hezké buďte vděční, ze zbytku si vezměte ponaučení. Dá vám to sílu do dalších dnů.