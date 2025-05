red

Co nás čeká po druhém květnovém svátku, jak nastartujeme další májový týden? Raci, užijete si úspěch v nových činnostech a v těch, kde si zatím moc nevěříte. Držet se při zdi není třeba, dodá vám to svobodu. Kozorozi, nenechte se trápit obavami o budoucnost. Vypusťte nějaké povinnosti a radujte se z toho, co vás těší. Odlehčení vám pomůže.