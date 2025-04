Část 1/12

Beran

Bude teď s vámi docela zábava, a pokud zrovna slavíte narozeniny, stanete se centrem pozornosti. Užijte si jí, ale nepřežeňte to s oslavami, hlavně s jídlem a alkoholem, mělo by to delší nepříjemné dozvuky. Dařit se vám bude v práci a volnočasových aktivitách, najdete hlavně dost ochotných lidí, kteří se k vám rádi připojí a podpoří vás. Můžete se pustit i do sebevzdělávání a nových koníčků.