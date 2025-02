Část 1/12

Beran

Nenechte se pokud možno nikým a ničím vytočit, i když je to těžké. Zloba by trápila hlavně vás, mohl by se ozvat žlučník, březnový orgán, nebo byste si rozhodili spaní, a to za to nestojí. Připustíte-li, že lidé mají právo na svůj názor, přestože je jiný než ten váš, víc se uklidníte. Lépe si teď pohlídejte důležité termíny, ať už ty pracovní nebo návštěvy lékařů a úřadů. Neprocházejí vám doklady?

Nejlepší den: sobota 8. března