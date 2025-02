Horoskop pro každé znamení na 7. týden roku 2025

Přírodní zbraň proti nemocem. Betaglukany posílí imunitu a zlepší zdraví

Vysvětlit v krátkosti, co je to betaglukan, v podstatě nejde. Má složitý chemický vzorec, ale zjednodušeně řečeno je chemickým označením polymeru β-glukosy. Pro laiky je hlavní zejména to, co...