Horoskop pro každé znamení na 42. týden roku 2024

Nevysvětlitelné modřiny a krvácení. Pozor si dejte na tyto nemoci

Každému někdy teče krev. Pokud se vám to ale stává často, a to i bez jakéhokoli zranění, nebo se vám hojně tvoří modřiny, měli byste zpozornět. Může to značit velké nebezpečí.