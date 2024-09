Horoskop pro každé znamení na 38. týden roku 2024

Září, které nás zavalilo povinnostmi, se pomalu přehoupne do své druhé poloviny. Co nás podle hvězd čeká v následujícím týdnu? Panny čeká rozhodování a tvorba kompromisů. Víkend ale přinese dobrou náladu. Ryby, správně vnímáte potřebu disciplíny, protože velké změny a plány jsou stále dost nečitelné. Berte to krok po kroku.