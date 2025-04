Část 1/12

Beran

Velikonoční svátky utečou rychleji, než byste si přáli, proto se snažte prožít každý den co nejlépe a nezanášejte si je zbytečnostmi. Těmi by se mohly stát žabomyší války hlavně v rámci příbuzenstva, které o volných dnech víc potkáte. Můžete samozřejmě řešit to, co mezi vámi leží, ale pečlivě oddělte důležité věci a ty nepodstatné, malicherné, a nenechte k nim sklouznout debaty, kroťte emoce.