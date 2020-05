Beran

Nezvladatelné pnutí udělat něco jinak, nově, už neudržíte. S trochou rebelie si prosadíte své. Nepůjde to úplně hladce, ale pozitiva, která sklidíte, jsou nesporná. Přehodnotíte své postoje, dáte najevo, co si k vám druzí dovolovat nemohou.

Býk

Velká očekávání vám berou vítr z plachet. Pro dosažení svého cíle musíte opravdu vyvinout úsilí. Na jedné straně máte silnou podporu, na straně druhé vás brzdí vlastní tvrdohlavost. Stanovte priority a jednejte. Pozor na klamné informace.

Blíženci

V myšlenkách se stále pohybujete v problémech spojených s prací. Někdo vás vyvede z míry a ani nepostřehne vaši vnitřně bouřlivou reakci. Na druhé straně se vám podaří husarský kousek, tah, na kterém vyděláte. Zatleskáte si.

Rak

Vnitřní smutky si zatím necháte pro sebe. Hlasitě se postavíte tam, kde se děje křivda. Zaděláte si tak na problém. Budete totiž řešit věci, které mohly jít úplně mimo vás. Naštěstí nejste sami. Partnerská podpora vám dodá energii.

Lev

Tíží vás potřeba vybalancovat energii mezi prací a domovem. Pracovně máte naloženo více, než je obvyklé. Domácí závazky vznikly vašimi sliby, které jste nesplnili. Teď musíte zabrat. A pro příště neslibovat nesplnitelné.

Panna

Sníte si své představy o pěkných vztazích a někde vám to opravdu pěkně vychází. Narazíte překvapivě tam, kde to nečekáte. Zamyslíte se nad změnou přístupu a sami v sobě si nastavíte jistá pravidla. Je čas řešit záležitosti, které jste odkládali.

Váhy

Unaví vás přemýšlení nad tím, co si zasloužíte a co rozhodně nemůžete druhým odpouštět. Zapomeňte na emocionální bouři a dejte si do pořádku účty, písemnosti a závazky. Ve financích musíte udělat změny. Buďte upřímní k sobě.

Štír

Nastavujete si rychlé plány i pravidla a vztekáte se, že ostatní nechápou jejich funkčnost. Partnerovi jasně naznačíte, co očekáváte. Vybruslí z vašich nástrah a zvládne nastolit stav spokojenosti. Možná s příslibem dárku.

Střelec

Pracovně jste nastavení na větší výkon. Zvládáte svou roli nad rámec povinností, ale také se budete více dohadovat a stavět požadavky. Na domácí půdě to uhrajete půl na půl, spokojené budou spíše děti. S partnerem vše doladíte vlídným slovem.

Kozoroh

O nové situace není nouze a každá vás inspiruje k úpravám svého plánu. Brzdí vás jen fakt, že dobrých řešení vidíte vždy víc než jedno. Důvěřujte instinktu. Informace v práci si ověřujte, ve vztazích si zachovejte nadhled. Někdo je jiný, než prezentuje.

Vodnář

Týden začnete rozkolísaně a s pocitem napětí, ale v podstatě jste šťastní. Upevňujete svou pozici, budujete, na čem vám záleží. Na všech frontách. Snaha naplnit očekávání partnera je nerealizovatelná, proto nevěšte hlavu. Je to dobré.

Ryby

Měníte úhel pohledu a pro svou rodinu se rozhodnete udělat něco navíc. Trochu si vztahy idealizujete, ale rozhodně si užijete zvýšenou pozornost i komunikaci. Rušivé prvky nebo okamžiky raději přehlédněte. Naplánujete něco velké.