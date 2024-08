Horoskop pro každé znamení na 36. týden roku 2024

Srpen je za námi, stejně jako prázdniny. Děti vstoupí do nového školního roku a jejich rodiče s nadějí vyhlížejí dobu, kdy se režim rodiny zase vrátí do svých zajetých kolejí. Co nás podle hvězd čeká v následujícím týdnu?