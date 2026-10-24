Co nás podle hvězd čeká v týdnu na přelomu října a listopadu? Tyto dny přinesou vlnu tvořivé energie i touhu po zamyšlení. Někteří pocítí silnou inspiraci nebo odvahu k velkým životním změnám, jiné potrápí podzimní nostalgie spojená s překvapivými souvislostmi. Jak na tom budete vy?
Do konce října budete ke všemu přistupovat spíš věcně, ale začátek listopadu by ve vás mohl vzbudit větší zamýšlení se nad životem, ba dokonce i filozofování a mudrování nad nesmrtelností chrousta. Nejde o nic hrozného, jenom moc nepřetěžujte své blízké radami a úvahami.