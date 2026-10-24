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  4:30
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Do konce října budete ke všemu přistupovat spíš věcně, ale začátek listopadu by ve vás mohl vzbudit větší zamýšlení se nad životem, ba dokonce i filozofování a mudrování nad nesmrtelností chrousta. Nejde o nic hrozného, jenom moc nepřetěžujte své blízké radami a úvahami.

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