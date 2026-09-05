Léto rychle přeskočilo do září. Jaké pro nás budou první dny v striktním pracovním a školním režimu? Berani: co do světa posíláte, to se vám dříve nebo později vrátí, myslete na to. Váhy: únava dostihne ty z vás, kteří si nevzali v létě volno. Pokud jste nebyli na dovolené, teď je čas vyrazit.
Říká se: čistému vše čisté. Anebo také, že co do světa pošlete, to se vám dřív nebo později vrátí. I kdyby se vám zdálo, že tomu tak není a za svá dobra sklízíte jen nevděk a smůlu, stejně se nenechte strhnout k ničemu zápornému. A víc si uvědomujte, co dobrého denně dostáváte.