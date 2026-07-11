Jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím prázdninovém týdnu? Lvi, žádné významné změny vás nečekají. Budete žít svým životem a půjdete si za tím, co považujte za správné. Vodnáři, léto vás donutí myslet na vztahy: je to teď vaše velké téma, které není radno odsouvat na vedlejší kolej.
Mnoho Beranů teď napadne, že čas letí jako zběsilý, léto hodně pokročilo a oni o tom ani nevědí. Pokud mezi ně patříte, je jen na vás, abyste vyhodnotili, proč to tak cítíte. Nabíráte si moc povinností, plýtváte cennými hodinami na hlouposti, málo relaxujete? Všechno jde změnit.